Два КПП на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною тимчасово не працюватимуть — Finance.ua
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Два КПП на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною тимчасово не працюватимуть

Казна та Політика
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Два КПП на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною тимчасово не працюватимуть
Два КПП на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною тимчасово не працюватимуть
Два КПП на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною тимчасово не працюватимуть.
За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, у двох пунктах пропуску, що на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною, проводитиметься завершальна стадія з підключення систем резервного живлення з тимчасовим відключенням підстанцій від електромережі.
Мова йде про:
КПП «Ужгород — Вишнє Нємецьке» — 16.05.2025 р. (з 10:00 по 15:00 год.);
КПП «Чоп — Захонь» — 17.05. 2025 р. (з 10:00 до 15:00 год.)
Відповідно, тимчасово у цих пунктах пропуску з української сторони буде призупинено пропуск громадян і транспортних засобів.
За матеріалами:
Finance.ua
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