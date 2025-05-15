Два КПП на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною тимчасово не працюватимуть — Finance.ua

Два КПП на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною тимчасово не працюватимуть
Два КПП на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною тимчасово не працюватимуть.
За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області, у двох пунктах пропуску, що на кордоні зі Словаччиною та Угорщиною, проводитиметься завершальна стадія з підключення систем резервного живлення з тимчасовим відключенням підстанцій від електромережі.
Мова йде про:
КПП «Ужгород — Вишнє Нємецьке» — 16.05.2025 р. (з 10:00 по 15:00 год.);
КПП «Чоп — Захонь» — 17.05. 2025 р. (з 10:00 до 15:00 год.)
Відповідно, тимчасово у цих пунктах пропуску з української сторони буде призупинено пропуск громадян і транспортних засобів.
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