Два банки Казахстану перестали видавати картки росіянам — Finance.ua

Два банки Казахстану перестали видавати картки росіянам Сьогодні 15:32 — Фондовий ринок

Два банки Казахстану перестали видавати картки росіянам

Казахстанські банки Home Credit Bank та Kaspi Bank призупинили випуск дебетових карток для нерезидентів, до яких належать іноземці без посвідки на проживання. У першому банку повідомили, що оформлення припинено на невизначений термін, тоді як у дргому пообіцяли відновити видачу 3 лютого.

При цьому нові картки діятимуть лише рік на відміну від тих, що були випущені до 19 січня. Власники останніх зможуть використовувати їх до закінчення терміну, що спочатку вказаний банком.

Нововведення пов’язані з рішенням Агентства з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану. 14 січня воно обмежило термін дії платіжних карток для нерезидентів 12 місяцями.

Виняток зробили лише для бізнесменів, інвесторів та дипломатів. Таким чином Агентство збирається «мінімізувати ризики використання банківських послуг у сфері незаконного обігу наркотиків та цифрових активів».

Окрім того, казахстанський регулятор скоротив кількість карток, які може оформити один нерезидент. Раніше ліміт складав 10 штук.

Після початку розв’язаної росією повномасштабної війни проти України Казахстан став одним із головних напрямків для релокації росіян і так званого карткового туризму, викликаного виходом із рф Visa і Mastercard.

Тоді банки Казахстану фіксували ажіотажний попит, і лише за червень-липень 2022 року випустили 50,7% карток від загального річного обсягу емісії пластику. З їхньою допомогою росіяни могли вільно розплачуватись за кордоном, наприклад, у Європейському Союзі, де російські картки перестали працювати.

Інтерес росіян до «карткового туризму» посилився на тлі проблем із використанням карток UnionPay через санкції проти «Газпромбанку» та труднощі з обміном старих доларів за кордоном.

При цьому з початку 2025 року Казахстан припинив оформлення індивідуального ідентифікаційного номера для іноземних громадян через свої дипломатичні представництва. ІІН необхідний відкриття рахунків і випуску карток у місцевих банках. Тепер отримати цей номер можна лише за особистого звернення до Центрів обслуговування населення на території Казахстану. З 2022 по 2024 рік ІІН Казахстану оформили майже 695 тис. росіян.

Нагадаємо, 23 лютого 2024 року США запровадили санкції проти російської держструктури «Національна система платіжних карток» (НСПК) — оператора платіжної системи «Мир».

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