Дубай може стати «новою Швейцарією» для російських сировинних компаній — Finance.ua

Дубай може стати «новою Швейцарією» для російських сировинних компаній

Вчора 16:36

Російські трейдери переносять свій бізнес зі Швейцарії до Об’єднаних Арабських Еміратів через європейські санкції — «переїздом» вже зацікавилася Роснефть, Газпром, Лукойл та інші найбільші компанії рф.

Про це пише Bloomberg

Швейцарія протягом десятиліть була центром для компаній-посередників, які допомагали налагоджувати зв’язки між російськими виробниками та покупцями з усього світу. Зараз же, хоча Швейцарія і заявляє про нейтралітет і не дозволяє вивезти свою зброю в Україну, вона приймає дедалі суворіші санкції до рф разом із Євросоюзом.

Три найбільші виробники нафти в росії розглядають Дубай на предмет торгових операцій, а кілька інших компаній вже переїхали туди. Так, керівники російської державної «Роснефти» минулого місяця прибули до Дубаю, щоб вивчити ідею торговельного підприємства. Тим часом, як стало відомо Bloomberg, «Газпром нефть» теж хоче розширити свою присутність у місті.

Litasco SA, відділ продажу російського енергетичного гіганта «ЛУКойл», планує перевести частину російського торговельного та операційного персоналу в Дубай з Женеви в очікуванні того, що він стане новим головним офісом компанії.

Іншою компанією, яка змінює локацію з Женеви на Дубай, є російський зернотрейдер Solaris Commodities, який відкрив офіс у Дубаї минулого тижня. Хоча санкції проти рф не охоплюють агропродукцію, трейдеру стало тяжче отримати доступ до фінансування, оскільки швейцарські банки уникають російських товарів незалежно від того, чи матиме це наслідки.

Також спостерігається хвиля переїздів із міста Цуг, яке давно є центром торгівлі сировинними товарами через свої наднизькі податки. Наприклад, Suek AG, ексклюзивний трейдер вугілля від найбільшого виробника росії, планує створити торговий бізнес у Дубаї.

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