ДТЕК в Гаазі виграв суд проти росії щодо кримських активів компанії — Finance.ua

ДТЕК в Гаазі виграв суд проти росії щодо кримських активів компанії Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

ДТЕК в Гаазі виграв суд проти росії щодо кримських активів компанії

Міжнародний арбітражний суд в Гаазі повністю задовольнив позов компанії ДТЕК проти країни-агресора російської федерації за захоплені активи в незаконно анексованому Криму.

Про це повідомляється на сайті ДТЕК.

Арбітраж присудив росії виплатити українській компанії компенсацію збитків в розмірі $267 млн, що включає проценти та судові витрати на дату рішення. Нарахування процентів триватиме аж до моменту повної сплати всієї суми збитків.

Арбітражне рішення підлягає примусовому виконанню відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року.

ДТЕК планує невідкладно ініціювати процес визнання та допуску до виконання рішення на території тих держав, де знаходяться активи росії.

«Сьогоднішнє рішення знаменує собою ще одну віху в притягненні росії до відповідальності за її експропріацію українських інвестицій у Криму», — сказала партнерка Covington & Burling LLP Марні Чік, яка представляла ДТЕК у справі.

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Прокоментував перемогу і головний акціонер компанії ДТЕК — Рінат Ахметов.

«росія повинна перебувати під постійним тиском — на полі бою, санкційним, юридичним. 24/7 ми працюватимемо над тим, щоб ворог був притягнутий до відповідальності та заплатив за розв’язану війну, за кожен злочин проти України та українців, за порушення міжнародного права», — зазначив він.

За словами Ахметова, рішення Міжнародного арбітражного суду свідчить, що світова система правосуддя стоїть на стороні правди й справедливості.

Нагадуємо, судовий процес за позовом «ДТЕК Крименерго» проти росії тривав з 2017 року.

До незаконної анексії Криму ДТЕК володів енергорозподільчою та енергопостачальною компанією ДТЕК Крименерго. Окупаційна влада відібрала контроль над активами компанії після окупації Криму росією у 2014 році.

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Економічна Правда За матеріалами:

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