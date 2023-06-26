ДТЕК планує побудувати в Київській області першу в Україні інфраструктуру «розумних» електромереж — Finance.ua

ДТЕК планує побудувати в Київській області першу в Україні інфраструктуру «розумних» електромереж Сьогодні 08:35 — Енергетика

Компанія ДТЕК оголосила про плани провести післявоєннну реконструкцію енергетичної інфраструктури в районах навколо Києва шляхом будівництва «розумної» електромережі Smart Grid, спроможної витримати виклики війни та здатної прискорити енергетичну трансформацію України. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Плани озвучив глава ДТЕК Максим Тімченко під час Ukraine Recovery Conference у Лондоні.

Енергетична інфраструктура Київської області, де працює ДТЕК Київські регіональні електромережі, зазнала значних пошкоджень під час окупації навесні 2022 року і вдруге після жовтня 2022 року, коли росія цілеспрямовано атакувала українську цивільну енергетичну інфраструктуру.

Після того, як українські війська в квітні 2022 року звільнили Київську область, більше 1000 енергетиків ДТЕК Мережі всього за 45 днів відремонтували 10 тис. км мереж і більше 3 тис. трансформаторів для того, аби оперативно відновити світло. Проте мережа все ще потребує масштабного ремонту та серйозної модернізації, щоб забезпечити надійсть і безперебійність, а також, щоб привести її до сучасних європейських стандартів.

Для цього Група ДТЕК ходе залучити фінансування в розмірі 2,4 мільярди євро в рамках 10-річного проєкту із трансформації енергетичної інфраструктури регіону. План, який має погодити Міністерство енергетики України, передбачає побудову «розумної» мережі з 20 000 км нових повітряних і підземних кабелів, 250 підстанцій, 6 000 трансформаторів і встановлення майже мільйона «розумних» лічильників.

У результаті середній час відключення електроенергії на рік зменшиться з 1 500 до 100 хв (SAIDI), а технологічні втрати знизяться в 3 рази — з 14% до 5%, всі клієнти отримають розумні лічильники, що сприятиме ощадливому споживанню та мінімізації витрат.

ДТЕК Мережі планує протестувати нову концепцію мережі протягом трирічного пілотного етапу в енерговузлі Ірпінь-Буча-Бородянка, який зазнав найбільших руйнувань в лютому 2022 року. Компанія має намір залучити необхідне для «пілоту» фінансування в розмірі 145 мільйонів євро.

УНІАН За матеріалами:

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