ДТЕК у січні-листопаді ввів у роботу 25 нових лав — Finance.ua
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ДТЕК у січні-листопаді ввів у роботу 25 нових лав

Фондовий ринок
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Вуглевидобувні підприємства ДТЕК за січень-листопад цього року ввели в роботу 25 нових лав, повідомила компанія на сайті у понеділок.
«За 10 місяців року було введено в роботу 23 нові лави. Ще дві лави введені у листопаді. Незважаючи на війну, шахтарям компанії вдалося зберегти видобуток вугілля на торішньому рівні», — зазначено у повідомленні.
«На енергетичному фронті праця кожного шахтаря така ж важлива, як і кожного енергетика. Щоб, незважаючи ні на що, в будинках українців були і світло, і тепло, його потрібно не лише виробити та доставити, а й мати для цього достатньо палива. Про це українські шахтарі опікуються вдень і вночі», — прокоментував генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.
У повідомленні також наголошується, що до раніше відвантажених для державних ТЕС 100 тис. тонн вугілля найближчим часом ДТЕК планує відвантажити ще 10 тис. тонн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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