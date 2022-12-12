ДТЕК шукає обладнання в ЄС для відновлення енергосистеми — Finance.ua

ДТЕК шукає обладнання в ЄС для відновлення енергосистеми Сьогодні 19:34

Компанія ДТЕК шукає необхідне обладнання в країнах ЄС для якнайшвидшого відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє генеральний директор «ДТЕК Енерго» Ільдар Салєєва в інтерв’ю Forbes

«У нас є переважно контракти з європейськими компаніями. Це, наприклад, ABB, Siemens. Пріоритет — обладнання, яке може бути швидко доставлене», — повідомив він.

З його слів, деяке обладнання ДТЕК уже поставила до України. Також компанія активно закуповує обладнання у внутрішніх виробників.

«Ми в діалозі з Європейською спільнотою, іншими партнерами та європейськими енергокомпаніями. У нас є перелік обладнання, яке нам можуть надати. Думаю, що найближчими тижнями це обладнання має бути доставлене в Україну. Це резервне обладнання або вживане. Воно закриє наші потреби на 10-15%», — додав Салєєв.

Однак великих автотрансформаторів, на жаль, у цьому списку немає. Це обладнання потрібно купувати та виробляти.

Нагадаємо, раніше в компанії заявляли, що за останні понад два місяці підприємства «ДТЕК Енерго» були атаковані 18 разів. В результаті 24 працівники поранені, 3 загинули. Збитки від масованих терористичних ударів сягають мільярдів гривень.

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