Друзі росії: хто допомагає обходити заборони — Finance.ua

Друзі росії: хто допомагає обходити заборони

Вчора 08:00

В іноземних банках заморожено 60% золотовалютних запасів росії, що становить 350 млрд доларів. Накладено заборону на купівлю у рф золота на 130 млрд доларів. Ще 40 млрд доларів росія витратила в перший місяць війни.

Таким чином, із 640 млрд доларів рашистських ЗВР залишилося всього 120, що сильно обмежило можливості росії розраховуватися за своїми боргами. У світі почали говорити про дефолт найближчим часом.

Але є країни, що допомагають обходити заборони.

Ключовою країною, на яку вирішила спертися росія у справі обходу санкцій та зниження наслідків їхньої дії, став Китай. На тлі можливої відмови європейських країн від російського вугілля та нафти Китай почав нарощувати їх купівлю, при цьому розплачується не доларами, а юанями.

Зростають постачання газу в Китай газопроводом «Сила Сибіру» в рамках довгострокового контракту між Газпромом і CNPC. Найбільша нафтогазова компанія «Сібур» має намір на 40% збільшити постачання до Китаю полімерів.

Крім того, саме на Китай росія розраховує в плані заміщення високотехнологічних товарів та запчастин, що раніше постачалися з європейських країн.

Інтереси китайців щодо рф.

«Китай є ключовим вигодонабувачем у нашій війні. росія стає сировинним придатком Китаю, який отримає як дешеву сировину, так і зможе скуповувати збанкрутілі російські підприємства», — упевнений фінансовий експерт Сергій Фурса.

Другою великою країною, яка поряд з Китаєм не засудила напад росії на Україну, стала Індія. Саме Індія у березні почала активно скуповувати російську нафту за зниженими цінами.

З початку березня для відправки до Індії відвантажено п’ять партій російської нафти, або близько 6 млн барелів. Іншими словами, за один місяць Індія імпортувала з росії вполовину більше нафти, ніж за рік.

Москва зробила знижку для Індії в розмірі до $35 за барель (йдеться про російську марку нафти Urals — ред.) від ціни, яка була до кінця лютого.

Але при цьому росія пропонує оплачувати нафту рублями з використанням Системи передачі фінансових повідомлень — російського аналога SWIFT.

Москва і Делі мають намір розширювати застосування механізму розрахунків у національних валютах, крім того, вони спільно працюють над створенням альтернативи системі SWIFT, від якої почали відключати російські банки.

І, звісно, не можна не згадати Угорщину, яка не втомлюється демонструвати свою дружбу та лояльність до росії, починаючи від заборони на транзит зброї для України через свою територію і закінчуючи готовністю платити рублями за російським контрактом, ігноруючи при цьому спільну позицію Євросоюзу.

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