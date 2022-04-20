Другий російський банк не зміг заплатити за євробондами і опинився в стані дефолту — Finance.ua

Другий російський банк не зміг заплатити за євробондами і опинився в стані дефолту

Вчора 15:33 — Фондовий ринок

Россєльхозбанк (РСГБ), який потрапив під санкції, не зміг вчасно виплатити купон за доларовими єврооблігаціями на 500 млн доларів з погашенням у 2023 році. Він став другим російським банком, який опинився у стані дефолту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення банку.

Банк заявив, що у зв’язку із введеними Великобританією санкціями 16 квітня не провів виплату відсотків на загальну суму 21,25 млн доларів на користь емітента єврооблігацій, компанії RSHB Capital SA (Люксембург).

Згідно з повідомленням, платіжний агент не підтвердив готовність прийняти від банку платіж та провести виплату відсотків депозитаріям Euroclear/Clearstream/DTC, і надалі власникам єврооблігацій.

РСХБ став другим російським банком, який офіційно повідомив про проблеми з проведенням платежів. Совком банк, що раніше підпал під санкції США, оголосив про те, що призупинив нарахування відсотків за двома випусками єврооблігацій. Банк пояснив, що через введені проти нього санкції «не має технічної можливості розпоряджатися заблокованими активами та повноцінно використовувати міжнародну платіжну інфраструктуру для обслуговування позик».

Раніше агентство Bloomberg писало, що перший за сторіччя дефолт росії із зовнішніх зобов’язань тепер здається майже неминучим. Дані про страхове покриття боргу дають майже 90% ймовірність дефолту протягом 12 місяців.

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