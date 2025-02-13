Друга українська компанія розпочала експорт біометану до Європи — Finance.ua
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Друга українська компанія розпочала експорт біометану до Європи

Фондовий ринок
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Друга українська компанія розпочала експорт біометану до Європи
Друга українська компанія розпочала експорт біометану до Європи
ПрАТ «Оріль Лідер», що входить до агроіндустріального холдингу МХП та має біометановий завод, 11 лютого експортувала 27,4 тис. куб м біометану, ставши другою українською компанією, що здійснила експорт біометану.
Про це повідомляє галузеве видання ExPro.
МХП експортувала біометан газопроводами через українсько-польський кордон до Німеччини. Покупцем біометану виступила компанія Vitol.
ТОВ «Вітагро Енерджі», що входить до агрохолдингу Vitagro, 7 лютого здійснило першу в історії операцію з експорту біометану. Компанія експортувала 67,5 тис. куб. м біометану через Словаччину до Німеччини. Покупцем біометану виступила ERU Europe.
Станом на січень 2025 року в Україні працює три біометанових заводи, упродовж року очікується запуск ще чотирьох.
Крім цих двох компаній, «Галс Агро» виробляє біометан та закачує до українських підземних сховищ газу. Не виключено, що компанія також може здійснити експорт біометану найближчим часом.
За матеріалами:
Економічна Правда
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