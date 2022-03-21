ДРС ініціює спрощення процедури встановлення місцевих податків і зборів під час війни — Finance.ua

ДРС ініціює спрощення процедури встановлення місцевих податків і зборів під час війни

Вчора 16:36 — Особисті фінанси

Державна регуляторна служба України розробила законопроєкт щодо спрощення процедури встановлення місцевих податків і зборів, а також пільг з їх сплати, в умовах воєнного стану.

Про це заявив голова ДРС Олексій Кучер.

Що зміниться? Згідно з Згідно з проєктом закону, Служби громади отримають можливість встановлювати місцеві податки та збори за спрощеним порядком.

«Врегулюється механізм встановлення податків у разі, якщо громада не прийме жодного рішення», — зазначив Олексій Кучер.

ДРС щороку розглядає тисячі проектів регуляторних актів органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та зборів. Такі рішення визначають місцеву податкову політику та забезпечують наповнення відповідних бюджетів, а отже виступають важливою частиною загальнодержавного бюджетного та податкового процесів.

В умовах воєнного стану необхідно зосереджувати ці ресурси на інших процесах, постала необхідність у встановленні спрощеного порядку встановлення місцевих податків та зборів, а також пільг з їх сплати.

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