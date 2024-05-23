ДПСУ анонсувала зміни правил перетину кордону для окремих категорій громадян — Finance.ua

ДПСУ анонсувала зміни правил перетину кордону для окремих категорій громадян Сьогодні 19:45 — Особисті фінанси

ДПСУ анонсувала зміни правил перетину кордону для окремих категорій громадян

Найближчим часом можуть змінитися умови перетину кордону для окремих категорій громадян.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

«На даний момент змін до постанови уряду № 57, яка регламентує правила перетину державного кордону громадянами України, ще внесено не було. Тому все ж таки варто очікувати, що найближчим часом можуть бути зміни для того, щоб унормувати всі моменти, які випливають із законодавства, і можуть бути певні зміни для окремих категорій, в тому числі й умов перетину кордону», — зазначив Демченко.

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Він пообіцяв інформувати про можливі відповідні зміни.

«Якими вони будуть, і коли це стане відомо, ми повідомимо додатково, коли ці зміни будуть прийняті та набудуть чинності», — сказав речник.

Нагадаємо, прикордонники пропускають за кордон чоловіків лише з паперовим військово-обліковим документом, будь-які електронні варіанти не приймаються.

Так, з 18 числа прикордонники перевіряють наявність військово-облікового документа у чоловіків — громадян України у віці від 18 до 60 років. Окремими пунктами визначено, що ця категорія громадян має мати при собі разом із паспортом військо-обліковий документ і пред’явити його прикордонникам.

Укрінформ За матеріалами:

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