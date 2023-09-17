Дозвіл на поїздку в ЄС не гарантуватиме автоматичного в'їзду: які будуть контрольні процедури — Finance.ua

Дозвіл на поїздку в ЄС не гарантуватиме автоматичного в'їзду: які будуть контрольні процедури Сьогодні 09:35 — Особисті фінанси

Дозвіл на поїздку в ЄС не гарантуватиме автоматичного в'їзду: які будуть контрольні процедури

Європейська система інформації та авторизації подорожей (ETIAS) передбачає, що всі відвідувачі країн ЄС поза Євросоюзом будуть заздалегідь реєструватися онлайн. Зокрема з середини 2024 року українці, як і інші іноземці, зобов’язані будуть отримувати дозвіл на в'їзд до ЄС. Дізнайтеся детальніше, як працюватиме ETIAS.

Починаючи з середини 2024 року, громадяни України повинні будуть отримати спеціальний дозвіл на в'їзд до Європейського Союзу. Такі правила пов’язані з введенням Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS). Про це повідомляє schengenvisainfo.com

Україна включена до списку з більш ніж 60 країн, для громадян яких обов’язковою умовою стане отримання документа.

Насамперед важливо зазначити, що затверджений запит на в'їзд не гарантує безперешкодного в'їзду до ЄС. Потенційні мандрівники повинні також відповідати умовам безвізового режиму.

Новий дозвіл на поїздку до ЄС не гарантує автоматичного в'їзду

Європейський Союз акцентує на тому, що окрім пред’явлення дійсних документів та ETIAS при прикордонному контролі, прикордонні служби можуть вимагати таку додаткову інформацію:

— тривалість перебування в Європі;

— мета візиту;

— пояснення щодо фінансових засобів для подорожі.

Крім цього, прикордонні служби будуть перевіряти, чи документи дійсні протягом щонайменше 3 місяців після припущеної дати виїзду з країни ЄС, яка вимагає ETIAS.

Також буде перевірено, чи не втратили дійсності проїзні документи понад 10 років тому.

Уряд має право проводити ретельну перевірку, щоб переконатися в легітимності документів. Служби також можуть проводити перевірку, щоб визначити, чи не становлять певні громадяни третіх країн загрозу громадській безпеці.

Для отримання ETIAS необхідно сплатити 7 євро. Дозвіл залишатиметься дійсним протягом 3 років або до закінчення терміну дії паспорта заявника.

Запуск системи ETIAS: як працюватиме

Після впровадження ETIAS, інформація про мандрівників буде зберігатися в системі в'їзду/виїзду. Замість штампів у паспортах на зовнішніх кордонах ЄС, система буде фіксувати дату та місце в'їзду, а також зберігати фотографію та відбитки пальців.

Важливо пам’ятати, що «для мандрівників, які не відповідають умовам в'їзду, в'їзд може бути заборонено, якщо не застосовується виняток, передбачений законом», — підкреслюють у ЄС.

Після в'їзду в ЄС, можна вільно подорожувати країнами Європи, однак важливо дотримуватися максимального терміну перебування до 90 днів протягом 180 днів.

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