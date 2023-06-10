Доступні та економічні хетчбеки у 2023 році — Finance.ua
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Доступні та економічні хетчбеки у 2023 році

Фондовий ринок
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Що може бути кращим за зручний, маневрений і економічний хетчбек, який оснащений усім необхідним у 2023 році обладнанням? Спеціалісти з видання CarBuyer задумались над цим і склали список з десятки найкращих хетчбеків В-класу (або малого класу), на які варто звернути увагу всім молодим та активним людям. Ми в MMR.net.ua розповідаємо тут сьогодні, що думають британські журналісти про кожен з десятки найкращих.

Skoda Fabia

Нова «чешка» більша, ніж будь-коли, з 380-літровим багажником, який достатньо великий, щоб конкурувати з більшими хетчбеками, такими як Volkswagen Golf, і водночас випереджати своїх суперників.
Покупців дуже цікавить широта опціонального оснащення, включаючи підігрів керма та лобового скла, бездротову зарядку смартфона та двозонний клімат-контроль. Це функції, яких ви не обов’язково очікуєте від бюджетного малого хетчбека, навіть із панорамним скляним дахом.

Renault Clio

Останній Renault Clio пропонує неперевершений стиль, а також вміст завдяки своєму шикарному зовнішньому дизайну та практичному, наповненому технікою інтер'єру. М’які на дотик матеріали та великий сенсорний екран у портретному стилі додають Clio привабливості, а багажник об'ємом 391 л може відповідати декільком пропозиціям класу вище. Окрім того, новий Clio має п’ятизірковий рейтинг безпеки Euro NCAP, а п’ятирічна гарантія (ЄС) зробить експлуатацію легкою.

Volkswagen Polo

Якщо ви прагнете чогось більшого, ніж пересічні хетчбеки В-класу, Volkswagen Polo вже давно є топ-вибором. Фейсліфтинг Polo у 2021 році приніс сюди багато технологій від Volkswagen Golf 8 генерації, тож тепер усі автомобілі мають цифрові приладові панелі та восьмидюймовий сенсорний екран навіть у базовій комплектації.

Peugeot 208

Останні моделі Peugeot допомогли компанії відійти від епохи, коли її автомобілі здавалися трохи нудними, і 208, безперечно, є одним з таких прикладів. Дизайн миттєво привертає увагу зі світлодіодними іклами, які не схожі ні на що в цьому класі, а вплив класичного Peugeot 205 помітний під деякими кутами. Він базується на абсолютно новій платформі, яка дозволила випустити електричну версію Peugeot e-208 із запасом ходу до 350 км.

SEAT Ibiza

Хетчбек SEAT Ibiza подорослішав, але це не означає, що він втратив свій блиск. Ми в mmr.net.ua погоджуємося з тезою, що Ібіца залишається привабливою для їзди міськими вулицями та автострадами, зберігає молодіжний і стильний образ, який приваблює нових покупців.
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За матеріалами:
MMR
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