Доступні кредити 5−7−9: з початку року аграрії отримали 34 млрд грн — Finance.ua
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Доступні кредити 5−7−9: з початку року аграрії отримали 34 млрд грн

Кредит&Депозит
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З початку року майже 11,3 тисяч українських аграріїв отримали 58,8 млрд гривень банківських кредитів на розвиток господарств, з них — понад 34 млрд гривень за державною програмою «Доступні кредити 5−7-9» залучили 8,8 тисяч підприємств.
Найбільший обсяг кредитів у загальному підрахунку залучили на розвиток своїх господарств аграрії таких областей:
  • Київська - 11,5 млрд гривень виділено для 833 підприємств;
  • Вінницька — 5,4 млрд гривень — для 1 293,
  • Дніпропетровська — 5,3 млрд гривень — для 742;
  • Кіровоградська — 4,5 млрд гривень — для 1 553;
  • Одеська — 4 млрд гривень — для 1013.
Доступні кредити 5−7−9: з початку року аграрії отримали 34 млрд грн
За програмою «Доступні кредити 5−7-9» більше всього отримали підприємства таких областей:
  • Кіровоградська — 3,8 млрд гривень виділено для 1 246 господарств;
  • Вінницька — 3,5 млрд гривень — для 1001;
  • Одеська — 3,4 млрд гривень - для 817;
  • Київська — 3,2 млрд гривень — для 675.
Довідково. Програма «Доступні кредити 5−7-9» спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5−9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.
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За матеріалами:
agroreview.com
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