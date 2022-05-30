Доставлення товарів в Польщу з України — Finance.ua
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Доставлення товарів в Польщу з України

Вчора 08:05Особисті фінанси
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Найпростіший варіант виходу на польський ринок — продаж товарів з України за допомогою міжнародного доставлення. Інтернет-магазин навіть без локалізації інтерфейсу та польського контенту зможе знайти клієнтів за кордоном. Покупцями стануть українці, які перебувають у Польщі.
Для роботи вам не потрібно реєструвати бізнес у Польщі — достатньо надсилати товари за допомогою Укрпошти, Нової Пошти або Meest Express.
Попередньо ознайомтеся з тарифами поштових операторів і з’ясуйте, чи влаштують такі умови клієнтів.
В особистому кабінеті Укрпошти можна прорахувати точну вартість відправлення, вказавши вагу та країну доставлення. Наприклад, за посилку вагою 1 кг, з оцінною вартістю 1 тис. гривень, доведеться заплатити близько 350 гривень.
Цей варіант влаштує тих, хто продає малогабаритні товари. Чим посилка більше, тим дорожче її доставлення. У середньому посилка з України до Польщі йде від 20 днів, а в умовах війни терміни можуть збільшитись через відсутність авіасполучення.
Наприклад, інтернет-магазин срібних прикрас Kviten працює саме за цим сценарієм. Вони отримують замовлення з Польщі та надсилають їх туди Укрпоштою. Завдяки невеликій вазі виробів вартість доставлення становить приблизно 150-160 гривень. Основні покупці — українці, які живуть у Польщі. Магазин не збирається зупинятися на досягнутому та планує розширювати свій бізнес у Польщі.
Читайте більше в нашому матеріалі —

Як запустити інтернет-магазин у Польщі

За матеріалами: Finance.ua
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