Дослідження: публічні майнінгові компанії зазнали збитків через криптозиму — Finance.ua

Дослідження: публічні майнінгові компанії зазнали збитків через криптозиму Вчора 01:27 — Фінтех і Картки

Дослідження: публічні майнінгові компанії зазнали збитків через криптозиму

Переважна кількість публічних майнінгових компаній відобразили нерозподілений збиток на балансі, незважаючи на вдалий 2021 рік. Такі результати одержали аналітики Arcane Research.

Фахівці вивчили фінансові звітності Argo Blockchain, Bitfarms, CleanSpark, Stronghold, Hut 8 Mining, Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain, Core Scientific.

Вони з’ясували, що лише перша мала нерозподілений прибуток у розмірі $26 млн, тоді як решта в цьому списку — нерозподілений збиток у діапазоні від $137 млн до $1,3 млрд.

Нерозподілений збиток у $1,3 млрд у Core Scientific обумовлений негативною переоцінкою гудвілу від придбання BlockCap у липні 2021 року в розмірі $788 млн. Чисті активи останньої, що идентифікуються, на момент операції склали $142 млн, тоді як ціна придбання — $1,2 млрд.

Іншими словами, більшість у цьому списку «втрачала гроші протягом багатьох років». Експерти пояснили високими цю ситуацію адміністративними витратами, невдалими інвестиціями в першу криптовалюту і надмірною експансією під час бичачого ринку в 2021 році.

Компанії не змогли отримати користь від сприятливої кон’юнктури минулого року, коли на піку маржа від видобутку біткойну досягала 1260%. Зараз показник скоротився до 85%, але він має покривати, зокрема, операційні витрати у вигляді амортизації обладнання та зарплат.

«Це має стати попередженням, що у деяких із цих компаній витрати можуть вийти з-під контролю. Ухвалення належних стратегій управління ризиками та скорочення адміністративних витрат мають отримати пріоритет», — запропонували фахівці.

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