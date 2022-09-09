У серпні прибуток Bitcoin-майнерів зріс на 12% — Finance.ua

У серпні прибуток Bitcoin-майнерів зріс на 12% Вчора 05:52 — Фінтех і Картки

У серпні прибуток Bitcoin-майнерів зріс на 12%

За підсумками серпня сукупний дохід Bitcoin-майнерів склав $684,3 млн. Показник зріс на 12% порівняно з попереднім місяцем, випливає зі звіту ForkLog.

При цьому частка комісій у доходах зменшилась із 2,02% до 1,41%.

Графік: ForkLog

Майнери другої за капіталізацією криптовалюти за місяць заробили $829 млн — на 22% більше, ніж у липні. Обсяг комісійних надходжень практично не змінився, але їх частка у загальному показнику скоротилася на 4%.

Графік: ForkLog

Баррі Сілберта Foundry USA, що входить до Digital Currency Group, продовжує утримувати лідерство серед біткойн-пулів за часткою в хешрейті мережі — 20,9%. До його показника наблизився AntPool (19,3%), третій рядок рейтингу займає F2Pool.

Графік: ForkLog

Сукупна обчислювальна потужність мережі цифрового золота на 6 вересня сягнула 224,5 EH/s. Показник поступово повертається до позначок поблизу пікового значення від 11 червня (231 EH/s).

Внаслідок зростання хешрейту Bitcoin складність майнінгу першої криптовалюти 31 серпня збільшилася одразу на 9,26%. Складність досягла максимуму 11 травня на позначці 31,25 Т.

Імовірно, частина майнерів криптовалюти поступово перемикається на видобуток Ethereum Classic (ETC), не чекаючи переходу Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake. Про це опосередковано свідчить досягнення форком ефіріуму максимальних показників хешрейту на початку вересня.

Forklog За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.