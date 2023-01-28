Дослідження: кількість криптоінвесторів серед жінок зросла на 10% протягом 2022 року — Finance.ua

Дослідження: кількість криптоінвесторів серед жінок зросла на 10% протягом 2022 року Сьогодні 05:22 — Криптовалюта

Ізраїльська платформа соціального трейдингу eToro опублікувала дослідження Retail Investor Beat, згідно з яким інтерес жінок до інвестицій у криптовалюти зростав кожного кварталу протягом 2022 року.

В опитуванні взяли участь 10 000 людей з 13 країн. З отриманих даних випливає, що у четвертому кварталі минулого року 34% інвесторів-жінок вклали кошти у цифрові активи. Протягом перших трьох місяців 2022 року цей показник був на рівні 24%.

«Криптовалюта — другий за популярністю клас активів серед жінок після готівки. На відміну від традиційних фінансових інструментів, цифровим активам вдається залучити більше учасниць», — йдеться у звіті.

Команда платформи зазначила кілька основних причин інвестування у криптовалюти серед представників обох статей:

37% інвесторів бажають отримати високі прибутки;

34% опитуваних вірять у потенціал блокчейн-технології;

ще близько 30% назвали криптовалюту «трансформаційним класом активів».

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Утім, більшість респондентів (60%) утримуються від грошових вливань у криптоіндустрію через ризики та недостатнє регулювання.

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