Ця нова криптовалюта об'єднує мемкоїни зі ШІ — чим ще цікавий Wiener AI — Finance.ua

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Ця нова криптовалюта об'єднує мемкоїни зі ШІ — чим ще цікавий Wiener AI

Минулого тижня на ринку відбувся запуск нового токена, який поєднує в собі можливості штучного інтелекту і вірусність мемкоїнів. За перші кілька годин після старту продажів актив зібрав понад $300 тис., а зараз ця сума вже перевищує $600 тис. Розбираємося, чим монета так сподобалася інвесторам.

Wiener AI — нова криптовалюта з ШІ для швидких і безпечних транзакцій

WienerAI — це забавний мемний токен, маскотом якого є такса. Головна мета проєкту — створити велику активну спільноту й обійти Dogecoin за кількістю учасників. У межах екосистеми доступна технологія стейкінгу, а сам $WAI можна купити на пресейлі за $0,702.

По суті, Wiener AI — це ще одна спроба урізноманітнити сегмент мемкоїнів, натхнених смішними картинками про собаку Шіба-іну. Плюс, інтеграція штучного інтелекту дасть змогу розробникам задати новий тренд на ринку. Це друга мемна монета після Scotty the AI, яка використовує потужності подібної технології.

Однак вона також здатна запустити новий тренд на ринку. Особливо після того, як Scotty the AI виріс у ціні на 100% після виходу зі стадії пресейлу. Це дає всі підстави вважати, що FOMO й ажіотаж навколо корисного токена допоможуть йому подорожчати у 10 і більше разів.

Чому інвестори вклали в нову криптовалюту понад $500 000 за 4 дні?

Одна з ключових причин, через яку актив має підвищений попит на пресейлі, — це механізм стейкінгу і система винагород. Щоб почати отримувати додаткові токени $AWI, користувачам достатньо взяти участь у попередньому продажу. Зробити це можна за допомогою ETH або USDT на криптогаманці. Також підійде і звичайна банківська картка.

Однак на популярність проєкту впливає і те, що винагороди за блокування токенів нараховуватимуться щодня. Усе тому, що розробники виділили 20% від загального числа монет на цю ініціативу. Також повідомляється, що річна відсоткова прибутковість на цей час становить рекордні 1,406%. Не дивно, що вже зараз у стейкінгу перебуває понад 736 млн токенів $WAI.

Що стосується розподілу монет, що залишилися, то 30% можна отримати в рамках пресейлу, 20% — як нагороди для ком’юніті, 10% спрямують на біржі, а 20% — на маркетингові цілі.

Відповідність трендам — ще одна ключова риса проєкту. Штучний інтелект в архітектурі стартапу допомагає трейдерам ефективно здійснювати операції. У такий спосіб технологія аналізуватиме крипторинок і передбачатиме його динаміку. Це дасть змогу уникнути великих збитків. Особливо тим користувачам, які тільки починають роботу в індустрії.

Крім того, Wiener AI пропонує можливість проводити миттєві транзакції й не стягує за це жодних комісій. Простими словами, цей проєкт — повноцінний помічник у криптоторгівлі.

Висновок

Wiener AI — це передова платформа, яка підійде як досвідченим, так і трейдерам-початківцям на ринку. У неї високий рівень APY і вигідні умови для проведення транзакцій. Усі ці характеристики дадуть змогу стартапу значно подорожчати після завершення ICO.

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