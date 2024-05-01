НОВИНИ ПАРТНЕРІВ У Гонконзі запускають перші спотові Bitcoin ETF і Ethereum ETF — що потрібно знати? Сьогодні 16:16 — Криптовалюта

У Гонконзі запускають перші спотові Bitcoin ETF і Ethereum ETF — що потрібно знати?

Стало відомо, що вже 30 квітня в Гонконзі стартують перші торги на спотових фондах. Повідомлення про це з’явилися на порталі Bloomberg ще минулого тижня. В ініціативі беруть участь кілька великих компаній — HashKey Capital, Bosera Capital, Global Investments і China Asset Management. Усі вони отримали схвалення на запуск ETF як для Біткоїна, так і для Ethereum.

Це великий крок для розвитку міжнародного крипторинку. Особливо на тлі нерішучості SEC, яка тільки готується висловити свою думку щодо фондів для Ethereum. Плюс, слід враховувати й глобальність азійської криптоіндустрії — 263 млн користувачів. Тоді як у США ця цифра не перевищує позначку в 57 млн.

Як запуск Bitcoin ETF у Гонконзі вплине на ціну Біткоїна?

Експерти вже роблять перші оптимістичні прогнози. Ребекка Сін, наприклад, упевнена, що протягом наступних 2 років приплив капіталу становитиме $1 млрд. Усе завдяки запущеним спотовим фондам для BTC і ETH.

На популярність нових фондів вплине також і те, що всі вони будуть забезпечені спеціальними механізмами. Насамперед — підписки й погашення. Ці технології дозволять обмінювати звичайні активи на паї та навпаки. Американські ETF-фонди наразі працюють за іншою схемою. У них інтегрована модель, яка дозволяє погашати виплати лише готівкою.

Експерти з Wintermute на таке нововведення реагують теж досить позитивно. Вони вважають, що такий перехід дасть змогу підвищити ефективність торгівлі та розширити можливості інвесторів.

Втім, що може змінитися глобально в індустрії з прийняттям цих фондів? Аналітик Bitget — Раян Лі — вважає, що, великою мірою, йдеться про позитивні наслідки.

По-перше, це загальний вплив на ринок на тлі його невеликого спаду. Це дасть змогу змістити фокус уваги інвесторів у бік Азії та залучити капітал.

По-друге, рішення китайського регулятора здатне задати певний тренд. Тоді й інші регіони охочіше перейдуть до керування криптовалютами. Вони зроблять купівлю токенів простішою, доступнішою і безпечнішою. Ринкова активність підвищиться, а інвестиційні можливості зростуть.

Відповідно, запуск ETF-фондів вплине і на найголовнішу криптовалюту. Аналітики припускають, що ця подія здатна підвищити цінність BTC до $90 тис.

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Висновок

Думки фахівців з приводу запуску ETF-фондів для BTC і ETH розділилися. Одні вважають, що на тлі підвищеного попиту в Азії вони здатні принести великий прибуток. Інші ж вважають, що материковий Китай матиме труднощі з доступом до фінансових інструментів у Гонконзі. Проте сам факт їх запуску показує, що індустрія продовжує розвиватися. Можливо, рішення Гонконгу також зможе вплинути й на дії SEC, а в США незабаром з’являться власні фонди-ETF для Ethereum.

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