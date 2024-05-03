MicroStrategy запустить децентралізований протокол ідентифікації на базі біткоїна — Finance.ua

MicroStrategy запустить децентралізований протокол ідентифікації на базі біткоїна Сьогодні 04:58 — Криптовалюта

Один із найбільших у світі ходлерів першої криптовалюти — компанія MicroStrategy — розробляє рішення для ідентифікації особистості на базі біткоїн-технології. Про це повідомив криптоблогер Ділан ЛеКлер, який був присутній на заході Bitcoin for Corporations.

За його словами, протокол під назвою Orange є своєрідною альтернативою World ID, що застосовує інший принцип роботи. Рішення від MicroStrategy використовує функцію виведення невитрачених транзакцій (UTXO) для зберігання та аналізу особистої інформації користувача.

Читайте також: Що таке лаунчпади в крипті та як вони допоможуть вам заробляти

На презентації компанія заявила, що має намір створити протокол ідентифікації, ключовими перевагами якого є:

помірна плата за послугу;

високий ступінь захисту завдяки блокчейн-технології;

мінімальне споживання енергії.

Розробку протоколу Orange підтвердив і засновник техногіганта Майкл Сейлор. Виступаючи на MicroStrategy World 2024 він заявив:

«Хіба не буде чудово, якби замість синьої та зеленої галочки [підтвердження особи] з’явилася помаранчева, здатна стати світовим стандартом? Можливо, за допомогою MicroStrategy ми могли б підійти до цієї ідеї децентралізованої ідентифікації, як у випадку з біткоїном», — заявив підприємець.

Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!

incrypted За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.