MicroStrategy запустить децентралізований протокол ідентифікації на базі біткоїна — Finance.ua

MicroStrategy запустить децентралізований протокол ідентифікації на базі біткоїна
Один із найбільших у світі ходлерів першої криптовалюти — компанія MicroStrategy — розробляє рішення для ідентифікації особистості на базі біткоїн-технології. Про це повідомив криптоблогер Ділан ЛеКлер, який був присутній на заході Bitcoin for Corporations.
За його словами, протокол під назвою Orange є своєрідною альтернативою World ID, що застосовує інший принцип роботи. Рішення від MicroStrategy використовує функцію виведення невитрачених транзакцій (UTXO) для зберігання та аналізу особистої інформації користувача.
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На презентації компанія заявила, що має намір створити протокол ідентифікації, ключовими перевагами якого є:
- помірна плата за послугу;
- високий ступінь захисту завдяки блокчейн-технології;
- мінімальне споживання енергії.
Розробку протоколу Orange підтвердив і засновник техногіганта Майкл Сейлор. Виступаючи на MicroStrategy World 2024 він заявив:
«Хіба не буде чудово, якби замість синьої та зеленої галочки [підтвердження особи] з’явилася помаранчева, здатна стати світовим стандартом? Можливо, за допомогою MicroStrategy ми могли б підійти до цієї ідеї децентралізованої ідентифікації, як у випадку з біткоїном», — заявив підприємець.
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