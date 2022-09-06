Дослідники вважають, що майнінг криптовалют врятує екологію та світову економіку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дослідники вважають, що майнінг криптовалют врятує екологію та світову економіку

Фінтех і Картки
349
Дослідники вважають, що майнінг криптовалют врятує екологію та світову економіку
Дослідники вважають, що майнінг криптовалют врятує екологію та світову економіку
Згідно з дослідженням Arcane Research, майнінг Bitcoin може стати життєво важливим для вирішення проблем світового масштабу — трансформування видобутку ВТС допоможе врятувати світ від енергетичної кризи.
За словами дослідників, майнери все частіше використовують вітрові та сонячні мережі, що вироблять нестабільну та неконтрольовану енергію. Видобуток криптовалюти такими «зеленими» методами може допомогти світу подолати енергетичну кризу, стабілізуючи використання всіх наявних джерел енергії.

Стейблкойни: аналог долара чи навіть краще? 🧐

Також побічний продукт від майнінгу Bitcoin — тепло, можна використовувати для опалення житлових будинків та промислових підприємств. Саме такий метод планують використовувати у новому житловому комплексі Буенос-Айресу Next Pampa 2.0 — будинок дозволить майнити криптовалюту та заощаджувати. Як повідомили представники Newlink Capital, у підвалі багатоповерхівки розташують ферму для майнінгу Bitcoin, з прибутків якої можна буде оплачувати будівельні та ремонтні витрати. На даху будинку будуть встановлені сонячні панелі, що забезпечуватимуть всі квартири достатньою кількістю відновлювальної енергії.
До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.
Почати заробляти на Coinbase
За матеріалами:
noworries
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.