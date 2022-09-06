Дослідники вважають, що майнінг криптовалют врятує екологію та світову економіку — Finance.ua

Дослідники вважають, що майнінг криптовалют врятує екологію та світову економіку Вчора 05:05 — Фінтех і Картки

Дослідники вважають, що майнінг криптовалют врятує екологію та світову економіку

Згідно з дослідженням Arcane Research, майнінг Bitcoin може стати життєво важливим для вирішення проблем світового масштабу — трансформування видобутку ВТС допоможе врятувати світ від енергетичної кризи.

За словами дослідників, майнери все частіше використовують вітрові та сонячні мережі, що вироблять нестабільну та неконтрольовану енергію. Видобуток криптовалюти такими «зеленими» методами може допомогти світу подолати енергетичну кризу, стабілізуючи використання всіх наявних джерел енергії.

Також побічний продукт від майнінгу Bitcoin — тепло, можна використовувати для опалення житлових будинків та промислових підприємств. Саме такий метод планують використовувати у новому житловому комплексі Буенос-Айресу Next Pampa 2.0 — будинок дозволить майнити криптовалюту та заощаджувати. Як повідомили представники Newlink Capital, у підвалі багатоповерхівки розташують ферму для майнінгу Bitcoin, з прибутків якої можна буде оплачувати будівельні та ремонтні витрати. На даху будинку будуть встановлені сонячні панелі, що забезпечуватимуть всі квартири достатньою кількістю відновлювальної енергії.

До речі, біржа криптовалют Coinbase дозволяє безпечно купувати, зберігати та продавати криптовалюти, такі як Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin та інші. Це найбільша у світі біржа криптовалют із більш ніж 35 мільйонами користувачів у 100 країнах світу.

noworries За матеріалами:

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