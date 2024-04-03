Дослідники створили систему, яка знаходить помилки у відповідях ШІ — Finance.ua
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Дослідники створили систему, яка знаходить помилки у відповідях ШІ

Технології&Авто
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Дослідники створили систему, яка знаходить помилки у відповідях ШІ
Дослідники створили систему, яка знаходить помилки у відповідях ШІ
Дослідники з Google DeepMind і Стенфордського університету представили нову систему автоматизованого оцінювання SAFE, яка аналізує відповіді, надані штучним інтелектом, і шукає помилкові.
Перевірка відповідей чат-ботів зі штучним інтелектом — вкрай непростий процес, який покладається значною мірою на живих людей — анотаторів. SAFE, розроблена вченими у сфері ШІ, не тільки дає змогу легко масштабувати процес перевірки, а й демонструє кращу продуктивність, йдеться в статті дослідників, доступній на arXiv.
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У рамках дослідження фахівці використовували до тринадцяти мовних моделей, що охоплюють чотири сімейства моделей, включно з Gemini, GPT, Claude і PaLM-2. Процес перевірки передбачав складну багатоетапну систему міркування, у якій оцінювали кожен факт, наданий ШІ, у контексті результатів пошуку.
За допомогою цих великих мовних моделей (LLM) дослідники сформували набір даних з близько 16 тисяч окремих фактів. Потім кожен факт незалежно перевірявся на точність за допомогою Пошуку Google. Також перевірялася релевантність окремих фактів наданому запиту. У 72% випадків оцінки відповідей від SAFE збігалися з оцінками людей-анотаторів. У цілеспрямованому аналізі 100 суперечливих фактів визначення SAFE були правильними у 76% випадків.
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За допомогою такої перевірки вдалося значно підвищити точність моделей. Зокрема, GPT-4-Turbo досяг рівня фактичної точності в 95%. Ця система також дає змогу підвищувати правдивість і надійність інформації, створеної LLM, зменшуючи витрати на цей процес. За словами дослідників, система у 20 разів дешевша за анотації, створені людьми.
За матеріалами:
ua.news
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