Допомогти армії та порадувати себе: Moneyveo запускає нову акцію для клієнтів — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Допомогти армії та порадувати себе: Moneyveo запускає нову акцію для клієнтів Вчора 11:07 — Кредит&Депозит

Допомогти армії та порадувати себе: Moneyveo запускає нову акцію для клієнтів

Українці демонструють всьому світу безпрецедентну відданість та єдність. Та який би запас стійкості та готовності допомагати в нас не був, важливо час від часу радувати себе. Саме тому fintech-компанія Moneyveo запускає нову акцію. Завдяки їй можна і допомогти нашій армії, і порадувати себе призами.

«Країні — дрон, тобі — дрон чи айфон!» — під такою назвою проходить згадана акція компанії, приурочена до Дня Незалежності України. За плечима Moneyveo не один десяток цікавих розіграшів з цінними і актуальними призам. Так, наприклад, торік до Дня закоханих вона дарувала романтичну подорож на Мальдіви, а в період карантинних обмежень розігрувала електросамокати.

Що ж, зараз найбільш актуальним бажанням кожного українця є перемога. І з акцією Moneyveo можна допомогти її наблизити та ще й отримати приємні призи для себе. Так, переможець виграє два дрони: один дрон він залишить собі, а другий компанія подарує ЗСУ від його імені. Окрім того 31 щасливчик отримає промокод на Smart під 0,01% на день — до 31-ї річниці незалежності. Ще одному переможцеві дістанеться айфон.

Акція триватиме з 22 серпня по 4 вересня. І для участі в ній потрібно лише оформити кредит (Smart або Comfort) у сервісі та дочекатись 12 вересня, коли будуть оголошені переможці. Відео розіграшу опублікують на YouTube-каналі Moneyveo , імена щасливчиків шукайте на сайті компанії у розділі «Новини».

Нагадаємо, що із початку повномасштабної війни компанія Moneyveo спрямувала на допомогу захисникам та населенню України понад 10 мільйонів гривень: 5 мільйонів були перераховані на спеціальний рахунок НБУ для підтримки армії, ще понад 5 мільйонів пішли на закриття адресних військових та гуманітарних запитів.

Акція діє з 22.08 по 04.09 на всій території України, за винятком районів проведення бойових дій, тимчасово окупованих та оточених територій. Ліцензія Нацкомфінпослуг від 14.05.2015, безстрокова.

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Заповнення заявки не гарантує отримання кредиту.

За матеріалами: Moneyveo

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