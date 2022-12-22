Допомога за один день лікарняного зросла — Finance.ua

Допомога за один день лікарняного зросла
Допомога з тимчасової непрацездатності зросла на 58,7 гривні. Такий підсумок 11 місяців 2022 року підбили у Фонді соціального страхування, пише social.com.ua.
Якщо минулого року в середньому за один день лікарняного виплачували 372,72 грн, то цього року — 431,42 грн.
Як нагадали у ФССУ, слідкувати за станом фінансування лікарняних можна на їхньому телеграм-каналі.
Орієнтуватись при цьому потрібно на дату прийняття заяви-розрахунку, яку можна уточнити в роботодавця.
Для отримання лікарняних напряму, якщо роботодавець знаходиться на тимчасово окупованій території, потрібно звернутися у відділення ФССУ за місцем обліку як ВПО або реєстрації. Перелік таких відділень можна знайти за посиланням.
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