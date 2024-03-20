Допомога від Японії: за сприяння Міненерго Оператор ГТС отримав необхідні генератори та габіони — Finance.ua
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Допомога від Японії: за сприяння Міненерго Оператор ГТС отримав необхідні генератори та габіони

Енергетика
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Допомога від Японії: за сприяння Міненерго Оператор ГТС отримав необхідні генератори та габіони
Допомога від Японії: за сприяння Міненерго Оператор ГТС отримав необхідні генератори та габіони
За координації Міністерства енергетики України Оператор газотранспортної системи України отримав чергову партію допомоги від Японії. Це генератори, надані Sumitomo Corporation та Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA), а також захисні габіони.
Генератори потужністю від 6,5 кВт до 160 кВт буде передано на об'єкти ОГТСУ для забезпечення резервного електроживлення за потреби. А 1800 габіонів встановлено на об'єктах ОГТСУ у різних областях України.
«Допомога Уряду Японії та всього японського народу енергетичному сектору є постійною та системною, що надзвичайно важливо для відновлення нашої енергетичної інфраструктури. Також Японія є нашим партнером у реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського, важливими складовими якої є пункти щодо енергетичної безпеки, а також радіаційної та ядерної. Щиро вдячні за стійку позицію та підтримку», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
За словами генерального директора ОГТСУ Дмитра Липпи допомога від Японії сприятиме стабільній роботі об'єктів компанії по всій Україні та посилить їх захист.
Нагадаємо, раніше завдяки скоординованій співпраці Уряду Японії, Міненерго, ЄБРР та UNDP Україна отримала необхідні автотрансформатори та газові турбіни.
За матеріалами:
Finance.ua
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