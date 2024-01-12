Допомога держави при народженні та усиновленні дитини — відповідь юриста Сьогодні 21:00

В Україні з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум підвищився з 2 589 грн до 2 920 грн на місяць. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зріс до 2 361 грн, а для працездатних осіб — до 3 028 грн. Для дітей до 6 років показник прожиткового мінімуму з 1 січня встановлено на рівні 2 563 грн, а віком від 6 до 18 років — 3 196 грн.

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У зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму, в Україні зросли розміри різних видів державної соціальної допомоги. Збільшилися і виплати, які батьки отримують на дітей. Розмір такої соціальної допомоги залежить від виду грошових виплат.

Як розповіла Фокусу Ольга Брус, партнер АО «Evrika Law», розміри допомог на дітей регулюються законами про державну допомогу сім'ям з дітьми, про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, та про Державний бюджет України на 2024 рік.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами: які виплати у 2024 році

Допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами можуть отримати жінки (зокрема й неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, а саме:

жінки з числа військовослужбовців (в розмірі 100% грошового забезпечення);

жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації (у розмірі 100% середньомісячного доходу);

жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні (25% від прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць — тобто 757 грн з 2024-го);

студентки — у розмірі місячної стипендії;

жінки, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності — у розмірі 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи, з розрахунку на місяць — 757 грн.

Допомога виплачується жінкам за весь період відпустки, який триває 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів.

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Якою буде допомога при народженні та усиновленні дитини

За словами Ольги Брус, у 2023 році розмір допомоги у разі народження чи усиновлення дитини становив 41 280 грн. Ця сума не залежить від кількості народжених чи усиновлених дітей. «Виплати суми здійснюються спочатку одним платежем розміром в 10 320 грн., а решта суми розподіляється на рівні частини по 860 грн та надходить упродовж наступних 36 місяців. У 2024 році виплати при народженні дитини не підвищились, адже ця сума встановлена законом і не залежить від розміру прожиткового мінімуму», — сказала вона Фокусу.

Розмір допомоги при народженні дитини залишився таким, як минулого року — 41 280 грн.

Допомога на дітей одиноким матерям та аліменти: як зростуть виплати

Допомога на дітей одиноким матерям надається в розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу. Водночас максимальний розмір такої допомоги становить:

на дітей віком до 6 років — 2 563 грн;

на дітей віком 6−18 років — 3 196 грн.

Окрім цього, одинокі батьки можуть отримувати аліменти від держави. Така тимчасова державна допомога надається дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) їх невідоме. На сьогодні розмір такої допомоги розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Тобто у 2024 році мінімальна сума таких виплат на дітей віком до 6 років складає 1 281,5 грн, а на дітей віком 6−18 років — 1 598 грн.

Допомога для дітей у 2024 році: скільки виплатять

Державою встановлена допомога дітям ВПО. Ця державна допомога на дітей надається на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, та яка подала відповідну заяву включно по 30 квітня 2022 року. Розмір такої допомоги для дітей становить 3 000 грн.

Батьки, які мають трьох і більше дітей, отримують допомогу на третю і кожну наступну дитину. Розмір такої щомісячної допомоги ставить 2 100 грн

Батьки, які мають трьох дітей і більше, вважаються багатодітними та можуть отримати допомогу на третю і кожну наступну дитину. На сьогодні розмір такої допомоги ставить 2 100 грн щомісяця — до моменту, поки дитині не виповниться шість років.

Допомогу також отримують опікуни чи піклувальники дітей, які позбавлені батьківського піклування. Розмір такої державної виплати залежить від прожиткового мінімуму, встановленого для дітей певного віку, і збільшується за умов встановлення інвалідності. «У 2024 році допомога на дітей, над якими встановлено опіку, становить: на дітей до шести років — 6 407,5 грн, на дитину з інвалідністю до шести років — 8 970,5 грн, на дітей від 6 до 18 років — 7 990 грн, на дитину з інвалідністю від 6 до 18 років — 11 186 грн», — розповіла Ольга Брус.

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