Doogee V30 став першим захищеним смартфоном із eSIM (фото) — Finance.ua

Doogee V30 став першим захищеним смартфоном із eSIM (фото) Сьогодні 03:21 — Фондовий ринок

Виробник позиціонує пристрій як перший у світі міцний смартфон з підтримкою eSIM. Тильна панель новинки покрита екологічно чистою шкірою, а оздоблення бічних панелей надихнула текстура дерева.

Все, що потрібно зробити власнику цього смартфона після приїзду в нову країну, — це відсканувати QR-код оператора і виконати кілька кроків налаштування eSIM.

На жаль, технічні характеристики Doogee V30 поки що не розкриваються. Судячи з зовнішнього вигляду, ціна виявиться немалою.

iLenta За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.