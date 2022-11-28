Doogee V30 став першим захищеним смартфоном із eSIM (фото) — Finance.ua
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Doogee V30 став першим захищеним смартфоном із eSIM (фото)

Фондовий ринок
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Виробник позиціонує пристрій як перший у світі міцний смартфон з підтримкою eSIM. Тильна панель новинки покрита екологічно чистою шкірою, а оздоблення бічних панелей надихнула текстура дерева.
Все, що потрібно зробити власнику цього смартфона після приїзду в нову країну, — це відсканувати QR-код оператора і виконати кілька кроків налаштування eSIM.
Doogee V30 став першим захищеним смартфоном із eSIM (фото)
На жаль, технічні характеристики Doogee V30 поки що не розкриваються. Судячи з зовнішнього вигляду, ціна виявиться немалою.
За матеріалами:
iLenta
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