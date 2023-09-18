Dongfeng показав новий гібридний седан із запасом ходу понад 1200 км (фото) — Finance.ua

Dongfeng показав новий гібридний седан із запасом ходу понад 1200 км (фото) Сьогодні 04:21 — Фондовий ринок

Бренд Voyah, що належить китайському автогіганту Dongfeng, готує до виходу новий гібридний седан Voyah Zhuiguang PHEV. Напередодні презентації виробник опублікував перші офіційні зображення новинки. Про це повідомляє CarNewsChina

Судячи з фото, зовні гібридний Voyah Zhuiguang PHEV не відрізнятиметься від випущеної раніше повністю електричної версії Voyah Zhuiguang. Це, як і раніше, автомобіль буде доступний у кузові фастбек із прихованими дверними ручками, панорамним дахом та «суцільними» задніми ліхтарями. Єдина відмінність — повернення традиційної конструкції решітки радіатора через появу у гібридної версії ДВЗ.

Довжина кузова седана складає 5088 мм, ширина — 1970 мм, а висота — 1515 мм при колісній базі 3000 мм.

Силова установка новинки складається з 1,5-літрового турбодвигуна потужністю 136 к.с. та двох електромоторів на передній та задній осі потужністю 177 та 218 к.с. відповідно. Доповнює установку потрійна літієва батарея ємністю 43 кВт*год, яка дозволить проїхати на електротязі до 262 км за циклом CLTC. Загальний запас ходу на повному баку складе 1227 км.

Вартість Voyah Zhuiguang PHEV поки що не оголошено.

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