«Донати» на пенсію: як зробити внесок — Finance.ua

«Донати» на пенсію: як зробити внесок Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

У листопаді 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні». Його основними нововведеннями є добровільна сплата страхових внесків і благодійні пожертви юридичних та фізичних осіб.

15 лютого 2023 року Пенсійний фонд України ухвалив постанову № 8-1, яка, власне, затверджує порядок сплати благодійних пожертв і їх виплати пенсіонерам.

Відповідно до документа, юридичні та фізичні особи перераховують пожертви на окремий рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в Ощадбанку . Вони можуть бути знеособленими або персоналізованими.

Якщо благодійна пожертва робиться персоналізовано, то в платіжній інструкції зазначається інформація про конкретного пенсіонера, якому йде допомога:

ПІБ;

дата народження;

ідентифікаційний код (або серія і номер паспорта для осіб, які через релігійні переконання не мають податкового номера).

Такий пенсіонер отримає до своєї пенсії 70% від зробленого внеску вже наступного місяця. 30% від суми пожертви розподілять між пенсіонерами з найнижчими пенсіями в солідарній системі.

«Будь-яка особа, громадянин, який проживає в Україні, за кордоном, може здійснити на свій розсуд благодійну пожертву в Пенсійний фонд для того, щоб, наприклад, допомогти збільшити розмір пенсій для своїх батьків, бабусь, чи для дідусів, чи просто для небайдужої людини», — пояснювала заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

Але питання — навіщо в цій схемі залучати Пенсійний фонд? Своїм близьким передати гроші можна напряму. І це буде 100%, а не 70%, як передбачено законодавством.

«У нас є достатньо людей, які готові робити певні пожертви та вкладати свою частину прибутків у соціально значущі речі. Я думаю, що якась частина потреб наших малозабезпечених пенсіонерів, яких на сьогодні близько 4,7 млн осіб, буде покрита», — переконана міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

У Центрі Разумкова вбачають у цій схемі корупційні ризики:

«До спонсорських пенсій одразу ж виникає чимало запитань, зокрема чи не стануть такі благодійні пожертвування „почесним обов’язком“ для компаній, зокрема державних. Ця схема може бути використана і для „узаконення“ хабарів — замість суми в конверті „благодійник“ може відкрити людині рахунок і перераховувати йому гроші на пенсію», — кажуть там.

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