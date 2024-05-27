Домашнього робота-помічника вже можна купити за ціною автомобіля (відео) — Finance.ua

Домашнього робота-помічника вже можна купити за ціною автомобіля (відео) Сьогодні 03:44 — Технології&Авто

Домашнього робота-помічника вже можна купити за ціною автомобіля (відео), bgr.com

Китайська компанія почала продавати всім охочим роботів моделі G1 за 16 000 доларів США. Виробник позиціонує своє творіння на ринку як «гуманоїдного ШІ-аватара», пише BGR.

Компанія займається випуском роботів споживчого рівня, яких може купити будь-яка людина, якщо у неї є достатньо грошей. Unitree G1 вміє ходити, сидіти, стояти, колоти горіхи, підніматися з підлоги, витримувати стусани і не падати, паяти, готувати млинці на сковорідці, тримати в руках різні предмети, зокрема й крихкі, а також складатися для більшої компактності. Однак розміри пристрою і так невеликі — 127 см при вазі 35 кг.

Він оснащений акумулятором ємністю всього 9000 мАг, чого вистачає на 2 години. Робот має камеру Intel RealSense D435 і лідар Livox-MID360, що дає йому змогу пересуватися і розуміти простір навколо себе. Unitree стверджує, що G1 може розвивати швидкість до 11,8 км/год, а його максимальне навантаження на руку становить лише близько 2 кг.

Чи виправдовує робот цінник у 16 000 доларів, — велике питання, пише ЗМІ, оскільки його функціонал обмежений, та й технічні характеристики не на висоті. Журналісти видання журяться, що бот навіть не годиться для прибирання приміщень і транспортування речей. Можна, звичайно, використовувати його для розваг, але чи не занадто дорого коштує така «іграшка»?

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