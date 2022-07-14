Долар - Євро 1:1 — Finance.ua

Долар - Євро 1:1 Вчора 08:50 — Валюта

Долар - Євро 1:1

Сьогодні на валютних табло спостерігається явище, якого не було вже 20 років, — курс долара зрівнявся з євро. Як трактувати цю ситуацію: долар піднявся до євро, або євро впав до долара?

За словами фінансового експерта, чиї валютні прогнози ніколи не підводили, — Олексія Козирєва, відбувається саме зміцнення долара, а не падіння євро. Просідання євро щодо долара до паритетного значення не надто дивує ані аналітиків, ані бізнес.

На сьогодні американська економіка виглядає більш динамічною та передбачуваною, чого не скажеш про економіку ЄС. Така ситуація насамперед пов’язана з війною на території України, що відобразилося на уповільненні росту ВВП європейських країн, припиненням поставок газу до країн ЄС, та глобальним подорожчанням енергоносіїв.

Саме тому інвестори роблять ставку на долар, що підкріплюється ще й тим фактом, що ФРС США активно підвищує процентну ставку, на відміну від ЄЦБ, який значно гальмує цей процес.

За словами Олексія Козирєва, дуже сильний долар зараз не вигідний американській економіці на фоні вже світової рецесії, що наближається. У конкурентній боротьбі за сильного долара американські товари почнуть програвати у боротьбі за покупця, як у США, так і на світових ринках. Саме тому слід очікувати повернення позицій євро до долара до показників вище 1.

Але ...

Скоро відбудуться засідання ЄЦБ та ФРС США з питань грошово-кредитної політики, що може підвищити чергові відсоткові ставки у США, тож на нас чекають нове валютне раллі. Який курс гривні , долара та євро чекати в найближчому майбутньому? Які ще зміни готує Національний банк України? Чи слід очікувати зниження облікової ставки, послаблення валютних обмежень? До чого готовуватися експортерам та імпортерам цієї осені?

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