Долар все більше відходить від історичного максимуму за 20 років — Finance.ua

Долар все більше відходить від історичного максимуму за 20 років Сьогодні 17:03 — Валюта

Долар все більше відходить від історичного максимуму за 20 років

Інвестори очікують на нові дані щодо інфляції у першій економіці світу. Це впливає на позиції Індексу долара США.

Останні зміни на ринку

Станом на четвер, 9 лютого 2023 року, Індекс долара США втратив 0,41% до 102,98, повідомляє Yahoo!Finance . З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 102,82 — 103,55.

Позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років;

за аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 95,17, за даними CNBC.

Загалом інвестори наразі зосередили свою увагу на даних щодо інфляції у США, які мають опублікувати на наступному тижні. Крім того, вони оцінюють останні коментарі представників Федерального резерву щодо монетарної політики. Зокрема, йдеться про те, що незначне підвищення цього показника вже у найближчому майбутньому, повідомляє Yahoo!Finance

Що таке Індекс долара США? Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

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Експерти з Morgan Stanley додали, що у поточному році позиції долара США ослабнуть завдяки пожвавленню економічної активності у світі та послаблення фактору невизначеності. Інша група фахівців виокремила основні причини рекордного зміцнення долара США у 2022 році.

Динаміка інших валют. Євро подорожчав на 0,47% завдяки останнім даним про інфляцію у Німеччині. Показники виявилися суттєво нижчими, ніж очікували. Схожу динаміку продемонстрував й британський фунт.

Ця валюта зміцнила свої позиції на ринку на 0,46%, оскільки трейдери очікують на коментарі для законодавців від очільника Банку Англії.

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