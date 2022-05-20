Долар в Україні незабаром буде по 40 грн — Finance.ua
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Долар в Україні незабаром буде по 40 грн

Вчора 11:06Валюта
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Долар в Україні незабаром буде по 40 грнДолар в Україні незабаром буде по 40 грн
Готівковий курс долара по 40 грн — це лише питання часу, причому нетривалого, можливо, близько тижня.
Про це заявив перший заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Желєзняк.
Причини такого стрибка — заблокований український експорт і брак грошей.
Це означає, що НБУ доведеться включити друкарський верстат, що підштовхне інфляцію.
«Думаю, не треба пояснювати, що зі зростанням курсу зросте все — від ціни на пальне до ціни на хліб. І всі ми заплатимо більше. Саме тому інфляцію називають податком на бідність», — написав Желєзняк.

Довідка Finance.ua:

  • раніше економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що зараз долар дорожчатиме у всьому світі і, можливо, скоро зрівняється з євро;
  • тому українцям не варто без особливої причини обмінювати доларові заощадження. Водночас не потрібно зберігати всі свої гроші у валюті. Найкращий спосіб мати різні валюти. Половину тримати в доларах, а решту поділити між євро та гривнею.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют в Україні

За матеріалами: Finance.ua
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