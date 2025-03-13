Договір купівлі-продажу: якими вони бувають та що мають містити — Finance.ua

Договір купівлі-продажу: якими вони бувають та що мають містити Сьогодні 08:09 — Особисті фінанси

Договір купівлі-продажу: якими вони бувають та що мають містити

При купівлі нерухомості важливо знати, що договори можуть бути двох видів: попередній та основний. Від їхнього вибору залежать права та обов’язки сторін, а також безпека угоди. У чому різниця між цими договорами та що вони мають містити — розповідаємо далі.

попередній договір купівлі-продажу майна не є обов’язковим, можна обійтися й без нього. Однак його часто укладають якщо сторони домовилися про купівлю-продаж, але не готові зробити це відразу. У ньому, зазвичай, прописують загальні умови майбутньої угоди: ціну об’єкта, його характеристики, строки укладення угоди, розмір завдатку тощо. Як йдеться у статті Finance.ua купівлі-продажу майна не є обов’язковим, можна обійтися й без нього. Однак його часто укладають якщо сторони домовилися про купівлю-продаж, але не готові зробити це відразу. У ньому, зазвичай, прописують загальні умови майбутньої угоди: ціну об’єкта, його характеристики, строки укладення угоди, розмір завдатку тощо.

Тут будьте уважні — під час укладення основного договору недобросовісний продавець може підмінити опис об’єкта, вказавши характеристики, які відрізняються від тих, що були зазначені в попередньому договорі. Якщо ви відмовитеся підписувати новий договір, продавець має право не повернути вам завдаток.

Основний договір, власне, фіксує та засвідчує факт переходу прав власності на майно від продавця до покупця. Як уже зазначалося, він укладається письмово та посвідчується нотаріусом, який своїм підписом завіряє угоду та посвідчує правильність усіх документів, наданих сторонами, а також їхні особи та право на вчинення цього правочину.

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Основний договір містить чіткі умови щодо переходу прав власності на об’єкт: його характеристики, місце розташування, ціну, термін оплати, порядок передавання, відповідальність сторін тощо. З моменту його підписання право власності переходить від продавця до покупця.

Що має містити договір купівлі-продажу

Вимоги до змісту договору регламентуються низкою статей Цивільного кодексу, однак він має обов’язково містити в собі наступні елементи:

дані продавця і покупця;

предмет договору: майно, яке переходить у власність, його характеристики — адреса, підстави, на яких ним володіє власник, площа тощо;

ціну об’єкта, яка вказується у гривнях;

порядок оплати: повна оплата, розстрочка, дата остаточного розрахунку тощо;

права та обов’язки сторін та додаткові умови, якщо вони є.

Детальніше про те, у який спосіб переходить право власності: договір купівлі-продажу, договір дарування, договір міни, та який обрати — читайте у статті за посиланням.

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