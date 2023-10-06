Доходи та зайнятість українців зростають: у НБУ назвали причини — Finance.ua

Доходи та зайнятість українців зростають: у НБУ назвали причини Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Доходи та зайнятість українців зростають: у НБУ назвали причини

Пожвавлення економічної активності в Україні супроводжується збільшенням попиту на робочу силу, що зумовлює поступове поліпшення зайнятості та доходів домогосподарств.

Про це свідчить Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (жовтень 2023 року).

Доходи населення

Як зазначається в огляді, доходи населення стримано зростають, підтримані соціальними виплатами та виплатами військовослужбовцям, а також відновленням економічної активності, що у свою чергу зумовлює і поступове відновлення зростання зарплат у приватному секторі.

«Утім, загалом фінансовий стан домогосподарств досі складний: згідно з вересневим опитуванням „Рейтинг“, понад половина (60%) опитаних вважали, що їхнє економічне становище погіршилось за останній рік, лише 4% заявили про поліпшення», — зазначили в НБУ.

Ринок праці

За даними НБУ, кількість вакансій надалі зростала як через сезонність, так і завдяки пожвавленню економіки. Водночас кількість резюме знижувалася, що може відображати:

поступове відновлення зайнятості українців (за оцінкою опитування «Рейтинг», серед людей, що мали роботу до повномасштабного вторгнення, частка тих, хто не працює, знизилась до 25%);

обмежену пропозицію робочої сили, зокрема через міграцію та мобілізацію.

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