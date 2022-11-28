Доходи та майно: що втрачають українці через війну (дослідження) — Finance.ua

Доходи та майно: що втрачають українці через війну (дослідження) Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Доходи та майно: що втрачають українці через війну (дослідження)

Понад 30% українців втратили майно через війну. Якщо говорити про житло, то на деокупованих територіях півночі України без нього залишилося 33% українців, а на прифронтових територіях на півдні житло втратили 18% населення.

Про це свідчить дослідження , поведене Соціологічною групою Рейтинг.

Найгірша ж ситуація в зоні бойових дій. Там без даху над головою залишилися 39% українців.

32% опитаних заявили, що зазнали матеріальних втрат внаслідок війни, 67% — не зазнали. Більше половини мешканців територій, де були, чи ще тривають бойові дії, зазнали втрат. Серед втрат найчастіше називали:

гроші — 36%,

житло — 23%,

побутову техніку — 14%,

ще 7% говорили, що втратили свійських тварин,

автомобіль — 6%,

виробництво — 5%,

комерційну нерухомість — 4%.

Один відсоток опитаних не були готові розповісти про свої матеріальні втрати під час війни.

Більшість тих, хто втратив житло (58%), планують залучати для відновлення насамперед свої власні кошти. 27% українців розраховують відновити оселю державним коштом, 12% — коштом міжнародних організацій, 9% — коштом волонтерів, по 7% — коштом родичів чи благодійних фондів.

Власники зруйнованого житла найбільше очікують на допомогу від держави, а власники частково пошкодженого житла планують впоратися власними ресурсами.

Втрата роботи і доходів

Якщо ж говорити про роботу, то серед опитаних працюють у звичному режимі лише 36%. Ще 6% працюють віддалено чи частково.

19% опитаних втратили роботу, але вже встигли знайти нову. І найбільша частка — 37% — взагалі не працюють.

При цьому для 56% заробітна плата була основним джерелом доходів.

Якщо ж говорити про рівень доходів під час війни, то збільшився він лише у 2% респондентів. В інших же ситуація така:

33% — не змінився/майже не змінився;

18% — незначно зменшився;

32% — значно зменшився;

14% — втратили практично всі доходи.

На скільки вистачить заощаджень

Під час дослідження у респондентів також запитали, на який період їм вистачить заощаджень, якщо вони перестануть отримувати зарплату/пенсію, інші доходи. Відповіді були такими:

до півроку і більше — 12%;

до 3-х місяців — 12%;



до 2-х місяців — 19%;



менше 1 місяця — 51%.



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