Доходи та майно: що втрачають українці через війну (дослідження) — Finance.ua
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Доходи та майно: що втрачають українці через війну (дослідження)

Особисті фінанси
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Доходи та майно: що втрачають українці через війну (дослідження)
Доходи та майно: що втрачають українці через війну (дослідження)
Понад 30% українців втратили майно через війну. Якщо говорити про житло, то на деокупованих територіях півночі України без нього залишилося 33% українців, а на прифронтових територіях на півдні житло втратили 18% населення.
Про це свідчить дослідження, поведене Соціологічною групою Рейтинг.
Найгірша ж ситуація в зоні бойових дій. Там без даху над головою залишилися 39% українців.
Доходи та майно: що втрачають українці через війну (дослідження)
32% опитаних заявили, що зазнали матеріальних втрат внаслідок війни, 67% — не зазнали. Більше половини мешканців територій, де були, чи ще тривають бойові дії, зазнали втрат. Серед втрат найчастіше називали:
  • гроші — 36%,
  • житло — 23%,
  • побутову техніку — 14%,
  • ще 7% говорили, що втратили свійських тварин,
  • автомобіль — 6%,
  • виробництво — 5%,
  • комерційну нерухомість — 4%.
Один відсоток опитаних не були готові розповісти про свої матеріальні втрати під час війни.
Більшість тих, хто втратив житло (58%), планують залучати для відновлення насамперед свої власні кошти. 27% українців розраховують відновити оселю державним коштом, 12% — коштом міжнародних організацій, 9% — коштом волонтерів, по 7% — коштом родичів чи благодійних фондів.
Власники зруйнованого житла найбільше очікують на допомогу від держави, а власники частково пошкодженого житла планують впоратися власними ресурсами.

Втрата роботи і доходів

Якщо ж говорити про роботу, то серед опитаних працюють у звичному режимі лише 36%. Ще 6% працюють віддалено чи частково.
19% опитаних втратили роботу, але вже встигли знайти нову. І найбільша частка — 37% — взагалі не працюють.
При цьому для 56% заробітна плата була основним джерелом доходів.
Доходи та майно: що втрачають українці через війну (дослідження)
Якщо ж говорити про рівень доходів під час війни, то збільшився він лише у 2% респондентів. В інших же ситуація така:
  • 33% — не змінився/майже не змінився;
  • 18% — незначно зменшився;
  • 32% — значно зменшився;
  • 14% — втратили практично всі доходи.

На скільки вистачить заощаджень

Під час дослідження у респондентів також запитали, на який період їм вистачить заощаджень, якщо вони перестануть отримувати зарплату/пенсію, інші доходи. Відповіді були такими:
  • до півроку і більше — 12%;
  • до 3-х місяців — 12%;
  • до 2-х місяців — 19%;
  • менше 1 місяця — 51%.
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За матеріалами:
Finance.ua
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