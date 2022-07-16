Доходи ПФУ зросли: Гетманцев розповів модернізацію пенсійної системи — Finance.ua

Доходи ПФУ зросли: Гетманцев розповів модернізацію пенсійної системи Вчора 12:05 — Особисті фінанси

Власні доходи Пенсійного фонду зросли, попри триваючі військові дії. Пенсійна система наразі залишається стійкою.

Про це написав у своєму Телеграм-каналі голова податкового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев.

Попри триваючу війну та неможливість частини бізнесу, який зазнавав руйнувань і пошкоджень і внаслідок цього скорочував робочі місця, сплачувати ЄСВ за своїх працівників, доходи Пенсійного фонду за підсумками першого півріччя зросли на 10,9% і склали 272,7 млрд грн, — сказав голова податкового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев.

Гетманцев уточнив, що лише на 4% (89,5 млрд грн) зросло фінансування з держбюджету, а ось власні доходи ПФУ зросли на 14,6% (183,2 млрд грн).

«Це дозволяє державі повністю і своєчасно виконувати свої зобов’язання з виплати пенсій, а також їх індексації та осучаснення», — вважає голова комітету.

Крім того, як секретар Національної ради з відновлення України від наслідків війни Гетманцев додав, що план відновлення України передбачає значну модернізацію пенсійної системи:

оновлення законодавства (ухвалення нової редакції Закону про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Закону про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення);

підвищення принципу справедливості при здійсненні страхових виплат та стимулювання легальної зайнятості і повної сплати передбачених законом страхових внесків;

уніфікацію умов пенсійного забезпечення з урахуванням особливостей трудової діяльності та сплати внесків;

перехід від системи пільгових пенсій до накопичувальної професійної пенсійної системи;

впровадження заходів стимулювання для роботодавців та фізичних осіб для додаткового приватного корпоративного пенсійного страхування.

Довідка Finance.ua:

Упродовж 2022 року українці спостерігатимуть п’ять підвищень пенсійних та різноманітних соціальних виплат. Деякі з них вже відбулися. До кінця року перерахунок пенсій ще заплановано на 1 жовтня та 1 грудня.

Індексація пенсій до кінця 2022 року:

1 липня — збільшився прожитковий мінімум, відповідно, підвищилась мінімальна пенсія до 2 027 грн.

1 жовтня — мінімальна заробітна плата збільшиться до 6,7 тис. грн. Мінімальна пенсійна виплата становитиме 2 680 грн. Це стосується непрацюючих осіб, які досягли віку 65 + та мають страховий стаж — чоловіки не менше 35 років, жінки — не менше 30 років.

1 жовтня — для пенсіонерів 70+ зі стажем 35 років (для чоловіків) та 30 (для жінок) років — мінімальна пенсія встановлюється на рівні 3 тис. грн.

1 грудня — збільшиться прожитковий мінімум, тому підвищать мінімальні пенсії. Мінімальна збільшиться з 2 027 грн до 2 093 грн.

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