Доходи ПФУ зросли: Гетманцев розповів модернізацію пенсійної системи — Finance.ua
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Доходи ПФУ зросли: Гетманцев розповів модернізацію пенсійної системи

Особисті фінанси
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Власні доходи Пенсійного фонду зросли, попри триваючі військові дії. Пенсійна система наразі залишається стійкою.
Про це написав у своєму Телеграм-каналі голова податкового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев.
Попри триваючу війну та неможливість частини бізнесу, який зазнавав руйнувань і пошкоджень і внаслідок цього скорочував робочі місця, сплачувати ЄСВ за своїх працівників, доходи Пенсійного фонду за підсумками першого півріччя зросли на 10,9% і склали 272,7 млрд грн,
— сказав голова податкового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев.

Гетманцев уточнив, що лише на 4% (89,5 млрд грн) зросло фінансування з держбюджету, а ось власні доходи ПФУ зросли на 14,6% (183,2 млрд грн).
«Це дозволяє державі повністю і своєчасно виконувати свої зобов’язання з виплати пенсій, а також їх індексації та осучаснення», — вважає голова комітету.
Крім того, як секретар Національної ради з відновлення України від наслідків війни Гетманцев додав, що план відновлення України передбачає значну модернізацію пенсійної системи:
  • оновлення законодавства (ухвалення нової редакції Закону про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Закону про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення);
  • підвищення принципу справедливості при здійсненні страхових виплат та стимулювання легальної зайнятості і повної сплати передбачених законом страхових внесків;
  • уніфікацію умов пенсійного забезпечення з урахуванням особливостей трудової діяльності та сплати внесків;
  • перехід від системи пільгових пенсій до накопичувальної професійної пенсійної системи;
  • впровадження заходів стимулювання для роботодавців та фізичних осіб для додаткового приватного корпоративного пенсійного страхування.

Довідка Finance.ua:

  • Упродовж 2022 року українці спостерігатимуть п’ять підвищень пенсійних та різноманітних соціальних виплат. Деякі з них вже відбулися. До кінця року перерахунок пенсій ще заплановано на 1 жовтня та 1 грудня.
  • Індексація пенсій до кінця 2022 року:
  • 1 липня — збільшився прожитковий мінімум, відповідно, підвищилась мінімальна пенсія до 2 027 грн.
  • 1 жовтня — мінімальна заробітна плата збільшиться до 6,7 тис. грн. Мінімальна пенсійна виплата становитиме 2 680 грн. Це стосується непрацюючих осіб, які досягли віку 65 + та мають страховий стаж — чоловіки не менше 35 років, жінки — не менше 30 років.
  • 1 жовтня — для пенсіонерів 70+ зі стажем 35 років (для чоловіків) та 30 (для жінок) років — мінімальна пенсія встановлюється на рівні 3 тис. грн.
  • 1 грудня — збільшиться прожитковий мінімум, тому підвищать мінімальні пенсії. Мінімальна збільшиться з 2 027 грн до 2 093 грн.
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За матеріалами:
Finance.ua
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