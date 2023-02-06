Доходи Пенсійного фонду України збільшилися на початку 2023 року — Finance.ua
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Доходи Пенсійного фонду України збільшилися на початку 2023 року

Казна та Політика
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Доходи Пенсійного фонду України збільшилися на початку 2023 року
Доходи Пенсійного фонду України збільшилися на початку 2023 року
Доходи Пенсійного фонду України у січні 2023 року зросли на 17,5 млрд гривень до 58 млрд гривень. Частково збільшення пов’язане з новими повноваженнями ПФУ.
Про це повідомляє прес-служба ПФУ.
За даними прес-служби, доходи розподілилися наступним чином:
  • власні доходи (частина єдиного внеску та інші платежі) — 31,5 млрд гривень (+5,6 млрд гривень);
  • кошти державного бюджету на фінансування пенсійних виплат — 20,7 млрд гривень (+6,1 млрд гривень);
  • кошти державного бюджету на виплату пільг та житлових субсидій — 3,9 млрд гривень;
  • кошти на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності у 2023 році — 1,9 млрд гривень.
Інфографіка: ПФУ
Інфографіка: ПФУ
Нагадаємо, Пенсійний фонд України 25 січня завершив фінансування пенсій за січень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 50,4 млрд гривень, що на 1,0 млрд гривень менше, ніж у грудні минулого року (51,4 млрд гривень).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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