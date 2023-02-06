Доходи Пенсійного фонду України збільшилися на початку 2023 року — Finance.ua

Доходи Пенсійного фонду України збільшилися на початку 2023 року
Доходи Пенсійного фонду України у січні 2023 року зросли на 17,5 млрд гривень до 58 млрд гривень. Частково збільшення пов’язане з новими повноваженнями ПФУ.
Про це повідомляє прес-служба ПФУ.
За даними прес-служби, доходи розподілилися наступним чином:
- власні доходи (частина єдиного внеску та інші платежі) — 31,5 млрд гривень (+5,6 млрд гривень);
- кошти державного бюджету на фінансування пенсійних виплат — 20,7 млрд гривень (+6,1 млрд гривень);
- кошти державного бюджету на виплату пільг та житлових субсидій — 3,9 млрд гривень;
- кошти на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності у 2023 році — 1,9 млрд гривень.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України 25 січня завершив фінансування пенсій за січень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 50,4 млрд гривень, що на 1,0 млрд гривень менше, ніж у грудні минулого року (51,4 млрд гривень).
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