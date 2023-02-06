Доходи Пенсійного фонду України збільшилися на початку 2023 року — Finance.ua

Доходи Пенсійного фонду України збільшилися на початку 2023 року Сьогодні 19:14 — Казна та Політика

Доходи Пенсійного фонду України збільшилися на початку 2023 року

Доходи Пенсійного фонду України у січні 2023 року зросли на 17,5 млрд гривень до 58 млрд гривень. Частково збільшення пов’язане з новими повноваженнями ПФУ.

Про це повідомляє прес-служба ПФУ

За даними прес-служби, доходи розподілилися наступним чином:

власні доходи (частина єдиного внеску та інші платежі) — 31,5 млрд гривень (+5,6 млрд гривень);

кошти державного бюджету на фінансування пенсійних виплат — 20,7 млрд гривень (+6,1 млрд гривень);

кошти державного бюджету на виплату пільг та житлових субсидій — 3,9 млрд гривень;

кошти на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності у 2023 році — 1,9 млрд гривень.

Інфографіка: ПФУ

Нагадаємо, Пенсійний фонд України 25 січня завершив фінансування пенсій за січень 2022 року. На пенсійні виплати за місяць направлено 50,4 млрд гривень, що на 1,0 млрд гривень менше, ніж у грудні минулого року (51,4 млрд гривень).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.