Dogecoin і Kaspa відстають, а XYZVerse наближається до позначки $1 до кінця першого кварталу — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Dogecoin і Kaspa відстають, а XYZVerse наближається до позначки $1 до кінця першого кварталу Сьогодні 17:28 — Криптовалюта

Dogecoin і Kaspa відстають, а XYZVerse наближається до позначки $1 до кінця першого кварталу

Поки Dogecoin і Kaspa намагаються утримати темп, XYZVerse стрімко набирає обертів. Проєкт вже близький до досягнення значимої позначки в $1 до завершення першого кварталу. Цей несподіваний стрибок здивував багатьох.

Які фактори стоять за таким стрімким зростанням XYZVerse, і чи продовжиться це піднесення?

XYZVerse: Найкращий новий мем-проєкт, який не можна ігнорувати!

XYZ — це ваш VIP-доступ до революції, яка об’єднує спорт і мем-культуру. Це справжній MVP у екосистемі XYZVerse, де криптоентузіасти можуть скористатися зростаючим попитом на мем-монети.

Уявіть собі: Polymarket досяг $1 мільярда обсягу торгів під час президентських виборів у США — а тепер додайте до цього ажіотаж мем-монет і азарт спортивних ставок. З мільйонами спортивних фанатів, готових долучитися до гри, екосистема XYZVerse продовжує розширюватися, а ваші нагороди будуть тільки зростати!

XYZVerse офіційно визнаний «Найкращим новим мем-проєктом», що підкреслює його вибуховий потенціал у сфері мем-монет.

Мем-монети залишаються безперечними чемпіонами криптосвіту, і XYZ готовий перевершити конкурентів. З потенціалом зростання у тисячу разів, план пресейлу обіцяє вражаючі 7,900% зростання до моменту TGE. Забудьте про зростання BOME на 5,000% чи ралі WIF на 1,000% — XYZ перевершить їх усіх!

З майбутніми лістингами на провідних CEX і DEX платформах, надійним захистом у вигляді перевірених смартконтрактів і повністю прозорою командою XYZ вже випереджає гру. Головне — бути першим. Приєднуйтеся до проєкту до того, як натовпи заповнять поле, і ви отримаєте набагато більші прибутки!

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin з’явився у 2013 році як жартівлива альтернатива серйозним криптовалютам, таким як Bitcoin. З логотипом у вигляді собаки породи шиба-іну Dogecoin швидко привернув увагу завдяки своєму веселому і доступному підходу. На відміну від Bitcoin, у Dogecoin немає максимального ліміту пропозиції: кожну хвилину видобувається 10,000 нових монет. Те, що починалося як мем-монета, швидко стало символом сили спільноти та впливу соціальних мереж. У 2021 році вартість Dogecoin стрімко зросла, досягнувши ринкової капіталізації понад $50 мільярдів.

Зростання Dogecoin було викликано підтримкою у соціальних мережах і таких фігур, як Ілон Маск. Його технологія дозволяє здійснювати швидкі та недорогі транзакції, що робить монету популярною для дрібних платежів і чайових в інтернеті. Незважаючи на критику за нескінченну пропозицію, прихильники вважають це його сильною стороною. На поточному ринку Dogecoin залишається популярним. Хоча йому бракує деяких просунутих функцій, сильна спільнота утримує його в центрі уваги. Його привабливість у майбутньому залежатиме від здатності вийти за рамки мем-витоків і знайти реальні застосування.

Kaspa (KAS)

Kaspa — це нова криптовалюта, яка привертає увагу. На відміну від традиційних криптовалют, Kaspa використовує систему GHOSTDAG, яка дозволяє одночасно створеним блокам співіснувати. Це забезпечує набагато швидшу обробку транзакцій. Блокчейн Kaspa більше схожий на blockDAG — метод обробки великої кількості блоків за короткий час. Зараз він обробляє один блок на секунду, але в майбутньому планується досягти десяти блоків на секунду і навіть ста блоків на секунду. Це може призвести до настільки швидких підтверджень, що вони будуть обмежені лише швидкістю інтернету.

На поточному ринку швидкість і масштабованість — гарячі теми. Kaspa виділяється завдяки своєму інноваційному підходу. Інші монети стикаються з повільною обробкою транзакцій і високими комісіями. Технологія Kaspa може дати їй перевагу. Такі функції, як запити доступності, обрізка даних блоків і підтримка майбутніх оновлень, роблять її сильним претендентом. З планами щодо впровадження рішень другого рівня Kaspa може стати ще більш привабливою для користувачів і розробників. На ринку, який завжди шукає наступну велику річ, Kaspa може стати саме нею.

Хоча Dogecoin і Kaspa залишаються перспективними, XYZVerse лідирує як новаторська мем-монета, яка об’єднує спортивних фанатів і прагне до величезного зростання та успіху, заснованого на спільноті.

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