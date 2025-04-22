DOGE Маска отримав доступ до секретних даних про мігрантів в США, — WP — Finance.ua
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DOGE Маска отримав доступ до секретних даних про мігрантів в США, — WP

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DOGE Маска отримав доступ до секретних даних про мігрантів в США, — WP
DOGE Маска отримав доступ до секретних даних про мігрантів в США, — WP, www.teslarati.com
DOGE під керівництвом Ілона Маска, отримав доступ до секретної системи Міністерства юстиції США, що містить дані про мільйони мігрантів. Це викликало занепокоєння з приводу конфіденційності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Департамент ефективності уряду США (DOGE), який очолює Ілон Маск, отримав доступ до надсекретної системи Міністерства юстиції США.
Як пише The Washington Post, ця система ECAS містить дані про мільйони легальних і нелегальних мігрантів.
Йдеться про імена, адреси, медичну історію, свідчення у суді та взаємодію з правоохоронними органами. Доступ до системи отримала група «радників» DOGE, пов’язана з приватними структурами Маска.
У Мін’юсті журналістам не підтвердили, чи було доступ реалізовано, та відмовилися від коментарів.
У публікації зазначається, що DOGE намагається отримати доступ до різних масивів федеральних даних.
Зокрема, за попередніми звітами, структура змусила понад 6000 іммігрантів самостійно залишити США, помилково зарахувавши їх до списку померлих.
У WP висловлюють занепокоєння через такі дії, наголошуючи, що доступ до подібних систем зазвичай мають лише спеціально підготовлені урядові працівники.
Нагадаємо, вчора ЗМІ писали, що влада США зазнала серйозного інциденту з порушенням конфіденційності, коли тисячі федеральних службовців отримали доступ до секретних документів, зокрема, до планів Білого дому та інформації щодо безпеки.
За даними The Washington Post, ці документи стали доступними через недбале використання платформи Google Drive.
За матеріалами:
РБК-Україна
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