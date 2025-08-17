Dodge представив бензиновий Charger (фото, відео) — Finance.ua

Dodge представив бензиновий Charger (фото, відео)
Dodge офіційно презентував бензиновий Charger. У продажу з’являться дво- та чотиридверні варіанти в комплектаціях R/T та Scat Pack.
Базова версія R/T отримала 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун Hurricane з подвійним турбонаддувом на 420 к.с. та 635 Нм крутного моменту. Вона здатна розігнатись до 270км/год.
Версія Scat Pack отримала потужнішу версію того ж самого двигуна — 550 к.с. та 719 Нм крутного моменту, максимальна швидкість якого становить 284 км/год, а розгін до 97 км/год займає 3,9 секунди.
Бензинові Charger мають стандартний повний привід і систему launch control, а також можуть працювати в режимі заднього приводу — на автомагістралі система може автоматично відключати передню вісь, знижуючи втрати та покращуючи паливну ефективність.
У комплектації Scat Pack також є функція line-lock для легких і димних дрифтів.
Зовні новий бензиновий Charger зберігає дизайн з натяками на класичний Dodge Charger 1968 року, як у електричної версії Charger Daytona, але замість активної решітки бензиновий варіант отримав фіксовану передню панель з охолоджувальним отвором у бампері та витягнутим повітрозабірником на капоті.
Ззаду — по одному круглому патрубку з кожного боку з тисненим написом Charger.
Присутні комплектації Scat Pack та Scat Pack Plus. Усі Scat Pack оснащені 20-дюймовими колесами, цифровою панеллю приладів на 10,25 дюйма, адаптивним круїз-контролем і активною вихлопною системою.
У комплектації Scat Pack Plus дисплей виростає до 16 дюймів, додається світлодіодна оптика, електропривід багажника, а серед опцій — панорамний дах і оздоблення шкірою наппа.
Для обох версій доступний опціональний пакет Blacktop, який додає чорні колеса та емблеми, а для Plus-версії також доступні варіанти Carbon та Suede (карбон та замша) з відповідними декоративні елементи інтер’єру.
Точні характеристики R/T і чотиридверного Scat Pack будуть розкриті пізніше, оскільки ці версії з’являться в салонах лише у першій половині 2026 року.
Тим часом замовлення на дводверний Scat Pack відкрилися вже 13 серпня — і зовсім скоро ці маслкари з’являться на дорогах. Вартість — від $51990 до $58990.
Поділитися новиною
Також за темою
Dodge представив бензиновий Charger (фото, відео)
Дизайн, як у Rolls-Royce: новий Zeekr 9X готується до виходу на ринок (фото)
У яких країнах автомобілісти віддають перевагу механічній коробці передач
ТОП-10 найпопулярніших міських автомобілів в світі
Попит на електрокари серед українців зріс майже на 50%
Google та NASA створюють «космічного ШІ-лікаря»