Dodge представили прощальний Challenger із рекордним розгоном (відео) — Finance.ua

Dodge представили прощальний Challenger із рекордним розгоном (відео) Сьогодні 22:25 — Технології&Авто

Dodge представили прощальний Challenger із рекордним розгоном (відео)

Культовий американський Dodge Challenger знімуть із виробництва до кінця нинішнього року, і на зміну йому незабаром прийде електромобіль. На прощання у спортивному підрозділі підготовлена SRT найшвидша та найекстремальніша його версія — Demon 170. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Dodge Challenger Demon 170 — характеристики

Новий Dodge Challenger SRT Demon 170 отримав ще потужнішу версію 6,2-літрового компресорного V8. Фактично інженери Stellantis побудували двигун заново — замінено інжектори, клапани, нагнітач та свічки запалювання, а блок циліндрів посилено.

На звичайному бензині вісімка видає 913 к. с. і 1097 Н∙м, але в біоетанолі її віддача зростає до 1039 к. с. та 1280 Н∙м. Крім того, посилено 8-ступінчасту автоматичну КПП і задній міст і додано охолодження силового агрегату від кондиціонера.

Передбачено і спеціальний екстремальний режим для драгрейсингу з функцією допомоги при старті Launch control — він активується окремим ключем. У цьому випадку розгін до 100 км/год займає всього 1,66 с — це результат на рівні болідів «Формули-1» та рекорд серед серійних авто. Навіть спортивні електромобілі Tesla Model S Plaid та Rimac Nevera повільніші. Заїзд на чверть милі у драгрейсингу здійснюється за 8,91 с, а швидкість на фініші становить 243,2 км/год. Максимальна швидкість Dodge Challenger Demon 170 2023 становить 346 км/год.

Новий Dodge Challenger SRT Demon 170 отримав адаптивні амортизатори Bilstein та спеціальні широкі шини для драгресингу Mickey Thompson ET Street R розміром 245/55 R18 спереду та 315/50 R17 ззаду.

Дизайн та комплектація Dodge Challenger SRT Demon 170

Примітно, що на вигляд надпотужна заряджена модифікація мало чим відрізняється від стандартного Dodge Challenger 2023 — у неї тільки крила розширені, встановлені повітрозабірник на капоті та спойлер на кришці багажника. Як опція запропоновані карбонові колісні диски. На кузові та в салоні з’явилися спеціальні логотипи у вигляді демона.

Із салону для зниження ваги прибрали частину шумоізоляції, задній диван та крісло переднього пасажира. Втім, за доплату все це можна повернути, а також додати оздоблення салону алькантарою, електропривод, вентиляцію та підігрів сидінь, обігрів керма, люк та потужну акустику Harman Kardon з 18 динаміками. На дисплей мультимедіа виводиться різна технічна інформація про температуру двигуна, тиск компресора, час розгону, графіки потужності і крутного моменту.

Заряджену модель випустять лімітованою серією із 3300 автомобілів. Купити Dodge Challenger Demon 170 в США можна за ціною від 96 666 доларів, тобто він дешевший від більшості екзотичних суперкарів. Замовлення на надпотужний американський масл-кар почнуть приймати з 27 березня.

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