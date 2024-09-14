Dodge представили екстремальний електричний кросовер (фото) — Finance.ua
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Dodge представили екстремальний електричний кросовер (фото)

Технології&Авто
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Dodge представили екстремальний електричний кросовер (фото)
Dodge представили екстремальний електричний кросовер (фото), Фото: Dodge
Кросовер Dodge Hornet отримав нову екстремальну модифікацію R/T FC1-X. Виготовлять лише чотири таких заряджених авто.
Про це повідомляється на сайті автовиробника.
Фото: Dodge
Фото: Dodge
Новий Dodge Hornet R/T FC1-X створили спеціально для чемпіонату з ралі-кросу Nitrocross Series. Це перегони, частина дистанції яких проходить асфальтованим автодромом, а частина — бездоріжжям.
Кросовер Dodge Hornet R/T FC1-X став електромобілем — отримав чотири мотори (по одному на колесо), які разом розвивають 1085 к. с. Повнопривідний спорткар здатен розігнатися до 100 км/год усього за 1,4 с.
Також Dodge Hornet отримав нову підвіску із регульованими пружинами та стабілізаторами, робочий хід якої збільшено до 305 мм. Сповільнюють його спортивні гальма від Alcon.
Фото: Dodge
Фото: Dodge
Крім того, для кросовера створили повністю новий дводверний кузов із вигнутим аркоподібним дахом, розширеними крилами, обвісом та величезним антикрилом.
Салон Dodge Hornet R/T FC1-X не показали, але відомо, що там встановлені спортивні крісла і каркас безпеки, як того вимагають правила Nitrocross Series.

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