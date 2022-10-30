Добровільний військовий облік жінок: чи зможуть військовозобов'язані українки виїжджати з країни — Finance.ua

Добровільний військовий облік жінок: чи зможуть військовозобов'язані українки виїжджати з країни Вчора 09:30 — Особисті фінанси

Закон про добровільний військовий облік для жінок (проект № 6482 ), який був підписаний президентом Володимиром Зеленським 21 жовтня, не передбачає заборони на виїзд жінок за кордон.

Про це заявила співавтор документа Роксолана Підласа.

«Перше і найголовніше — військовий облік для медиків, фармацевтів та тих жінок, хто став на облік добровільно, не означає заборону виїзду за кордон», — заявила нардеп.

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За її словами, правила перетину кордону регламентуються документами Держприкордонслужби, які затверджуються Кабміном. У них не передбачається заборона на виїзд жінок, які мають стати або вже перебувають на військовому обліку.

Окрім того, в Україні не планується призов жінок у рамках загальної мобілізації.

Підласа також додала, що військовий облік жінок в Україні діє з 1994 року. Станом на 23 лютого процедура також була чинною. Однак жодна українка, яка стояла на обліку, не стикалася з проблемами щодо перетину кордону.

Довідка Finance.ua:

Вказаний закон, який Рада ухвалила 7 жовтня, передбачає, що обов’язковій постановці на військовий облік підлягають тільки «жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю». Інші жінки, які мають спеціальність із переліку Міноборони, можуть стати на облік лише добровільно.

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