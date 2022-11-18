Добровільне пенсійне страхування може запрацювати раніше встановленого терміну — Finance.ua

Добровільне пенсійне страхування може запрацювати раніше встановленого терміну Сьогодні 09:15 — Казна та Політика

В Україні ухвалили закон про добровільне пенсійне страхування, завдяки якому кожен охочий віком від 16 років, які не є пенсіонером, може збільшити майбутню пенсію собі або іншим особам.

Як розповіла перша заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак під час телемарафону, ухвалений закон може запрацювати раніше встановлених законодавством трьох місяців після його оприлюднення.

«Закон уже ухвалено. І на сьогодні ми очікуємо його публікації. Закон набуває чинності наступного дня після того, як текст закону буде оприлюднено на сайті Верховної Ради. Після цього протягом трьох місяців уряд та Пенсійний фонд ще мають підготувати додаткові нормативні акти, зокрема типовий договір і порядок укладання такого договору. Але ми сподіваємось, що це питання буде вирішено дуже швидко, набагато швидше, ніж за ці три місяці», — наголосила Марчак.

Саме після того, як додаткові документи будуть готові, охочі скористатися правом на добровільне пенсійне страхування зможуть зробити це через вебпортал «Дія» чи вебпортал Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, що відповідно до цього закону, українці зможуть збільшувати й розмір виплат тих, хто вже вийшов на пенсію.

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