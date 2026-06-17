До якого часу треба витратити «зимову тисячу» Сьогодні 08:33 — Особисті фінанси

До якого часу треба витратити «зимову тисячу»

В Уряді нагадали, якщо на вашій картці ще залишилися кошти Зимової 1000 — не відкладайте.

Про це йдеться в повідомленні Дії.

Терміни

Використайте національний кешбек до 30 червня включно. Уже в липні залишок повернеться до державного бюджету.

На що можна витратити кошти

оплату комунальних послуг,

ліки українського виробництва,

книги від українських видавництв,

продукти та товари від українських виробників,

поштові послуги,

підтримку Сил оборони України.

Нагадаємо, в Україні з 15 листопада 2025 року стартував прийом заявок на одноразову грошову допомогу в розмірі 1000 грн у межах державної програми «Зимова підтримка 2025».

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