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До якого часу треба витратити «зимову тисячу»

Особисті фінанси
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До якого часу треба витратити «зимову тисячу»
До якого часу треба витратити «зимову тисячу»
В Уряді нагадали, якщо на вашій картці ще залишилися кошти Зимової 1000 — не відкладайте.
Про це йдеться в повідомленні Дії.

Терміни

Використайте національний кешбек до 30 червня включно. Уже в липні залишок повернеться до державного бюджету.

На що можна витратити кошти

  • оплату комунальних послуг,
  • ліки українського виробництва,
  • книги від українських видавництв,
  • продукти та товари від українських виробників,
  • поштові послуги,
  • підтримку Сил оборони України.
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Нагадаємо, в Україні з 15 листопада 2025 року стартував прийом заявок на одноразову грошову допомогу в розмірі 1000 грн у межах державної програми «Зимова підтримка 2025».
За матеріалами:
Finance.ua
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