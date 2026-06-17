До якого часу треба витратити «зимову тисячу»
Терміни
На що можна витратити кошти
- оплату комунальних послуг,
- ліки українського виробництва,
- книги від українських видавництв,
- продукти та товари від українських виробників,
- поштові послуги,
- підтримку Сил оборони України.
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