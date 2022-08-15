До вересня за українським зерном прийдуть не менше десяти суден - Мінінфраструктури — Finance.ua

До вересня за українським зерном прийдуть не менше десяти суден - Мінінфраструктури Вчора 20:21 — Казна та Політика

До вересня для завантаження зерна з українських портів планується залучити не менше десяти суден.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков.

Відзначається, що увечері 14 серпня два судна зайшли в Одеський порт під навантаження. Балкер Sara завантажить 8 тис.тонн кукурудзи, судно EFE завантажить близько 7,5 тис. тонн олії.

«Також маємо два тижні роботи зернового коридору. Можемо говорити про проміжні результати — за цей час з українських портів вийшло 16 суден, які доставлять українську агропродукцію в 9 країн світу, водночас в українські порти під завантаження зайшли вже 6 суден. До кінця місяця плануємо залучити в українські порти ще не менше 10 суден під завантаження українською агропродукцією», — зазначив Васьков.

22 липня 2022 року в Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів «Одеса», «Чорноморськ» і «Южний» для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня в рамках реалізації домовленостей з Одеського порту вирушило перше судно — RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне. Судно перевозило 26 тисяч тонн української кукурудзи в Ліванський порт Тріполі.

УНІАН За матеріалами:

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