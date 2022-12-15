До кінця року заплановані ще 54 аукціони у рамках малої приватизації — Finance.ua

До кінця року заплановані ще 54 аукціони у рамках малої приватизації Сьогодні 11:32 — Казна та Політика

До кінця 2022 року Фонд держмайна планує провести ще 54 аукціони з продажу держмайна в рамках малої приватизації.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов, пише «Укрінформ».

"Важко робити прогнози, але 54 аукціони має ще бути до кінця року. Є цікаві об’єкти. Наприклад, державний пакет акцій розміром 50% статутного капіталу ПАТ «Машинобудівне виробниче об’єднання «Оріон» в Одесі. Є підприємство Укрспирту в місті Чортків. Там узагалі 28 грудня буде аукціон.

Є декілька цікавих підприємств у Дніпропетровській області. Зокрема, в Кам’янському. Подивимося", — розповів Немчінов.

За словами міністра, як показує практика, наразі найбільше покупців цікавлять спиртові активи, бази відпочинку, але з часом на кожний об’єкт знайдеться свій покупець.

"Ще треба не забувати, що є відкриті аукціони по оренді. Головне, щоб не просто відбулися аукціони, а щоб переможці виконали певні умови. Але процес незворотній.

Мені приємно, що, як кількість учасників від аукціону до аукціону зростає, так ціна, як правило, зростає в рази та на порядки", — заявив урядовець.

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За його словами, хоча ціна аукціону збільшується у 4-5 разів, недобросовісних учасників аукціонів чимало.

Він додав, що саме тому буде запропоновано законодавчі зміни, якими гарантійний внесок — платіж, що є «страховкою» системи від зриву аукціонів їх учасниками, планують збільшити з 20% до 50%.

«Думаю, що вони (ФДМУ — ред.) внесуть відповідний акт. Загалом, мені здається, це дуже позитивний процес, тому що (реалізується — ред.) як нерухомість, яка стояла роками, так і якісь пакети державних акцій, які не можуть бути використані державою з певних причин», — сказав урядовець.

Раніше міністр КМУ зазначав, що завдяки продажу активів у рамках малої приватизації до державного бюджету вже переказали 1 мільярд гривень.

Економічна Правда За матеріалами:

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